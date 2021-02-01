Кренгольм как точка невозврата

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В Нарвской арт-резиденции 3 мая открывает двери международная групповая выставка «Точка невозврата. Упражнение на присутствие».

Нарвская арт-резиденция. Фото: архив "НГ"

Кураторы выставки задействовали 17 художников из Эстонии и из-за рубежа. Процесс создания работ проходил во время как физических, так и виртуальных встреч. Авторами эссе, написанных специально для каталога выставки, стали художник и куратор Танель Рандер и специальный посол по климатической и энергетической политике Кайя Таэль.

По словам куратора выставки, Анн Мирьям Вайкла, «промышленная эпоха Кренгольма подчинила наши движения хореографии, напоминающей часовой механизм, где каждый работает определенное количество часов в день, стремясь к эффективности, продуктивности и безупречности. Под воздействием этого современное общество, насквозь пронизанное фантазией прогресса и воодушевленное мечтами о модернизации, тяготеет к переформированию ландшафтов. И, как следствие, забывает, что было здесь раньше».

Выставка организована при поддержке Британского совета в Эстонии, Министерства культуры Эстонии, Северного культурного фонда, Таллиннского Дома искусства, Эстонской академии художеств, фонда «Капитал культуры Эстонии», Frame Contemporary Art Finland, Narva Gate, NomadIT.

Выставка будет открыта до 20 июня (пн., вт., сб. 11–17; пт., вс. 12–19). Посетителей просят надевать маски.

По информации

Нарвской арт-резиденции