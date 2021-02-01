Мэр Нарвы горожанам: скажите свое веское слово

Дата публикации: Вчера, 08:30 Просмотрено: 691

В Нарве приступили к составлению новой Программы развития города до 2023 года. Власти приглашают всех горожан активно участвовать в ее подготовке и предлагать свои идеи по поводу того, какой может быть Нарва в долгосрочной перспективе.

Катри Райк. Фото: ILMAR SAABAS

Для этого на следующей неделе в среду, 5 мая, и в четверг, 6 мая, будут организованы обсуждения, которые пройдут в виртуальной среде Zoom. По словам мэра Нарвы Катри Райк, это только начало процесса, за ним последует целая серия общественных дискуссий. Поскольку не у всех жителей есть навыки общения в виртуальной среде, будет выпущен и большой опросник-анкета. Как можно будет его использовать, сообщат чуть позже.

– Конечно, мы учтем и все идеи, которые прозвучат на Днях Справедливого перехода (проходят 28-29 апреля), и на городском хакатоне Garage 48 Narva (пройдет 14-16 мая), – говорит мэр.

Сам документ стратегического развития города будет составлять эстонская фирма Cumulus Consulting, которая разрабатывала планы развития для городов и целых уездов.

Итак:

Среда, 5 мая, c 15.00 до 17.00 обсуждение по темам: образование, культура, спорт, досуг, молодёжная работа, здравоохранение, социальная сфера.

Четверг, 6 мая, c 15.00 до 17.00 обсуждение по темам: планировка, строительство, энергохозяйство, природная среда, общественный транспорт, система управления отходами, жилищно-коммунальное хозяйство, инфраструктура, предпринимательство и туризм.

Для участия в обсуждениях необходимо зарегистрироваться не позднее 4 мая: https://forms.gle/nnuLUuoy9MShYFtEA.

Участвовать можно в обоих обсуждениях. Ссылки для входа будут высланы зарегистрировавшимся участникам. Рабочие языки – эстонский и русский. При регистрации надо указать свое языковое предпочтение.

«НГ»