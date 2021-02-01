Viru Prospekt Мэр Нарвы горожанам: скажите свое веское слово » Сайт газеты "Нарвская газета" - новости Нарвы и всей Эстонии
Реклама Подписка О нас

Город / В центре вниманияМэр Нарвы горожанам: скажите свое веское слово

Дата публикации: Вчера, 08:30 Просмотрено: 691

В Нарве приступили к составлению новой Программы развития города до 2023 года. Власти приглашают всех горожан активно участвовать в ее подготовке и предлагать свои идеи по поводу того, какой может быть Нарва в долгосрочной перспективе.

Мэр Нарвы горожанам: скажите свое веское слово
Катри Райк. Фото: ILMAR SAABAS

Для этого на следующей неделе в среду, 5 мая, и в четверг, 6 мая, будут организованы обсуждения, которые пройдут в виртуальной среде Zoom. По словам мэра Нарвы Катри Райк, это только начало процесса, за ним последует целая серия общественных дискуссий. Поскольку не у всех жителей есть навыки общения в виртуальной среде, будет выпущен и большой опросник-анкета. Как можно будет его использовать, сообщат чуть позже.
– Конечно, мы учтем и все идеи, которые прозвучат на Днях Справедливого перехода (проходят 28-29 апреля), и на городском хакатоне Garage 48 Narva (пройдет 14-16 мая), – говорит мэр.
Сам документ стратегического развития города будет составлять эстонская фирма Cumulus Consulting, которая разрабатывала планы развития для городов и целых уездов.
Итак:
Среда, 5 мая, c 15.00 до 17.00 обсуждение по темам: образование, культура, спорт, досуг, молодёжная работа, здравоохранение, социальная сфера.
Четверг, 6 мая, c 15.00 до 17.00 обсуждение по темам: планировка, строительство, энергохозяйство, природная среда, общественный транспорт, система управления отходами, жилищно-коммунальное хозяйство, инфраструктура, предпринимательство и туризм.
Для участия в обсуждениях необходимо зарегистрироваться не позднее 4 мая: https://forms.gle/nnuLUuoy9MShYFtEA.
Участвовать можно в обоих обсуждениях. Ссылки для входа будут высланы зарегистрировавшимся участникам. Рабочие языки – эстонский и русский. При регистрации надо указать свое языковое предпочтение.
«НГ»

Поделиться

Комментарии (5)

avatar
очередные предвыборные обещалки
Вчера, 10:54
Цитировать
Программу развития Нарвы мы ощущаем на собственной шкуре с 1991 года и видим результат их работы . Закрылось большинство предприятий училищ школ и садиков город теряет примерно по 1000 жителей каждый год . 
avatar
Неравнодушный горожанин
Вчера, 11:37
Цитировать
Направо и налево уже подавляют свободу слова, уничтожают историю города и основу его развития, но давайте сядем и займём придурковатым хайпом о развитии города...
avatar
Motte
Вчера, 12:50
Цитировать
Где мерия и где город это есть дико большая разница сегодня,  я впервые так шокирован,  как простой горожанин. 
avatar
Ивангородец
Вчера, 16:00
Цитировать
Bo всех бедах виноват Вергун. Надо его примерным образом наказать, отшлепав по попе.
avatar
Гость aleksei
Вчера, 21:13
Цитировать
Цитата: очередные предвыборные обещалки
Программу развития Нарвы мы ощущаем на собственной шкуре с 1991 года и видим результат их работы . Закрылось большинство предприятий училищ школ и садиков город теряет примерно по 1000 жителей каждый год . 

А на выборы то ходите? И с 1991 года за кого голосуеете? 

Добавление комментариев:

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Окрошка Читать все

В мире Читать все