Концерт над пограничной рекой: джазмены сыграют в Нарве и Ивангороде

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30 апреля, в Международный день джаза, эстонский и российский музыканты - Яак Соояэр и Алексей Круглов - дадут совместный концерт по разные стороны государственной границы. В понедельник, 12 апреля, уже прошла проба звука.

30 апреля, в Международный день джаза, на границе между Эстонией и Россией в 15.00 начнется уникальный концерт.

Каждый из музыкантов во время концерта будет находиться на территории своей страны друг напротив друга. Круглов - на Колодезной башне Ивангородской крепости, а Соояэр - в полубастионе Спес Нарвской крепости. Мероприятие проводится при поддержке Посольства Эстонии в Москве.

Начало концерта в 15.00. Выступление будет записываться на видео, а зрителями смогут стать все, кто живет и находится вблизи двух крепостей.

Встреча музыкантов над Нарвой – символ того, что даже в условиях пандемии, когда физическое передвижение между странами практически невозможно, между людьми нет границ.

Как сообщают организаторы этого уникального концерта, импровизаторы исполнят авторские произведения («Поэт» и «Диалог» Круглова, «Sabaga täht» Соояэра), а также музыку из различных программ их квартета, в частности, прозвучат композиции из их альбомов «Могучая кучка» и «Чайковский»: дуэт исполнит композиции Модеста Мусоргского «Старый замок», Николая Римского-Корсакова «Полет шмеля», Анданте из Пятой симфонии Петра Чайковского, а также пьесу Георгия Милютина «Тайга», которую исполнял известный эстонский певец Георг Отс.

Алексей Круглов и Яак Соояэр – известные артисты своих стран – сотрудничают с 2007 года. Алексей – саксофонист, композитор, режиссер, поэт, перформер, актер, основатель группы «Круглый Бенд», организатор фестиваля Leo Records Festival in Russia, один из лидеров импровизационной музыки в России. Яак – гитарист, композитор, основатель Джазовой федерации Эстонии, один из ведущих балтийских музыкантов. Алексей и Яак – обладатели различных престижных наград, участники разноплановых программ: от академической музыки, джаза и фольклора до смежных проектов с театром, кино, выступают с легендами джаза и знаковыми артистами различных областей искусства.

Музыканты с успехом представляли совместные проекты на многих фестивалях в России и Эстонии, гастролировали в США, Великобритании, Австрии, Франции, Финляндии, Китае. Альбом квартета Алексея Круглова и Яака Соояара «Sea Colours» (Solyd Records) был признан «Открытием года» в опросах журнала Jazzthetik в 2012 году. Альбом «Могучая кучка» (ArtBeat) занял второе место года по версии британского AP Reviews в 2015 году. Альбом «Чайковский» занял третье место в номинации «Лучшие альбомы 2020 года» в опросах журнала InRock.

В 2020 году Алексей Круглов стал лауреатом премии народной дипломатии МИД Эстонии.

Как рассказала «НГ» директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова 12 апреля проходила проба звука. «Несмотря на то, что в этот день был довольно сильный ветер, к счастью, музыка преодолела все», - говорит Сморжевских-Смирнова

Организаторы концерта обращают внимание на то, что лучшее место для прослушивания — речной променад и Липовка, где хорошо видны и обе крепости, и оба исполнителя. Выступление будет записываться на видео.

«НГ»