Мечтают разбить овощную клумбу и взлелеять кусочки дикой природы

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Весенне-летний сезон в парках, скверах и зеленых зонах Нарвы идет полным ходом. И сегодня гостями нашей редакции стали сотрудницы нарвской фирмы Gulib OÜ Юлия Костарева (на фото слева), руководитель работ, и Ирина Зайцева, проектный руководитель.





Новость изнутри

Для начала сразу уточним: уборкой дорог и тротуаров в Нарве занимается предприятие N&V, парки, скверы и зеленые зоны города находятся в обслуживании двух городских подрядчиков – Gulib OÜ и Krausberg Eesti OÜ. С 2019 года за последней фирмой закреплены центр города, променады, Темный сад. Зона ответственности Gulib OÜ с 2019 года – благоустройство и озеленение Кренгольмского района, районов Солдино, Пяхклимяэ и других, в том числе зеленые зоны вдоль дороги по улице Йыэсуу; прошлым летом невозможно было не заметить установленные на улице Карьямаа большие цветочные шары и цветочные перила вдоль велодорожки, цветочные клумбы у Братской могилы в районе Нарвского порта, у памятников «Танк» и «Три штыка» – в общей сложности в обслуживании фирмы 144 гектара городской площади. Работа идет сразу по нескольким направлениям – это не только озеленение (посадить, вырастить, подсадить, пересадить, подстричь, облагородить), это еще и покос травы, уборка и мытье тротуаров и пешеходных дорожек, которые расположены в городских парках и скверах, идут через муниципальную землю, зимой убирают снег, по весне – гранитную крошку и песок, осенью – листву. Всего в Gulib OÜ в летний сезон трудятся до 60 человек.

– Коллектив у нас преимущественно мужской, вместе мы работаем очень давно. Знаем, что можем положиться на каждого, – говорят руководители.

Весенне-летний сезон, понятное дело, начинается с масштабной уборки. «К сожалению, многие люди – Ирина и Юлия подыскивают слово, – не самые аккуратные люди по отношению к общественному пространству: снег сходит, и обнажается много мусора. Остатки новогодних петард – просто наказание какое-то! Пакеты, кульки, бумаги, сломанные игрушки, мебель, битая посуда… Иногда хочется сфотографировать эти горы мусора и выставить на всеобщее обозрение в социальных сетях с обращением: люди, почему вы так относитесь к своему городу?!».

Но все же фотографии в итоге Юлия и Ирина публикуют в основном другие, веря, что изменить свое поведение горожан заставит красота, созданная вокруг них. В социальной сети Фэйсбук Юлия и Ирина активно ведут общедоступную группу Lille Depoo.

– Мы никого ничему не учим, мы просто ведем дневник цветочных и посадочных работ, которые осуществляем нашей фирмой в Нарве, приводим примеры цветочного оформления других городов и стран. Lille Depoo – это еще и название сада, который разбит на базе фирмы, на Раудтее, 12, – объясняет Ирина.

Один из последних фоторепортажей, который пользователи Фэйсбука дружно репостили на прошедших выходных, это посадка в парке Герасимова зеленого лабиринта – живой изгороди.

– Лабиринт из живой изгороди был запланирован общим проектом реновации парка Герасимова, который осуществляет город. На наш взгляд, это будет очень красивый, изысканный объект. Высота лабиринта не превысит 1,2 метра. Для лабиринта выбрана Ribes alpinum или смородина альпийская. Растение довольно неприхотливое и быстрорастущее, на всякий случай предупреждаю – несъедобное, ягод у него не будет, – с улыбкой замечает Юлия.

Следующая большая работа, которую Gulib будет выполнять в ближайшее время, – это посадка цветов к 9 Мая.

– Первыми высаживаются виолы (анютины глазки), для нашей прохладной весны это идеальные цветы. Другие ждут конца мая – начала июня. Это самая большая цветочная посадка. Июль – время третьей цветочной посадки. И последняя – в середине сентября, высаживаем осенние композиции, например из вереска, из декоративной капусты – рассказывает Ирина. – Как правило, осенью сажаем или пересаживаем деревья, кусты. Обычно это замещающие посадки. Приобретаем их в очень авторитетном питомнике под Тарту.

– А сколько вообще сортов цветов в ассортименте вашей фирмы? – интересуюсь у сотрудниц.

– Очень много! Мы стараемся, чтобы клумбы наши были разнообразными. Каждый год привозим что-то новое, экспериментируем. Но, конечно, прислушиваемся и к мнению горожан. Они довольно активно высказываются по поводу цветочного убранства города – звонят, пишут в нашу группу на ФБ. Порой наши мнения не совпадают, приходится искать золотую середину.

– На подведомственных вам территориях вы осуществляете собственные проекты или следуете какому-то плану, который вам спускает сверху заказчик – город?

– Практически все цветочное оформление на наших зонах – это наши собственные разработки. Но, конечно, мы согласовываем их с заказчиком. По общему плану, который нам давал город, работали в 2009-2011 годах. Сейчас у города нет такого документа. Хотя его наличие, на наш взгляд, хорошее дело – возможность разработать для всей Нарвы единую концепцию.

– Не могу обойти деликатную тему: из года в год пишем о том, что горожане воруют цветы с городских клумб; это продолжается?

– Увы, как ни горько об этом говорить! Особенно перед Троицей. Доходит до смешного: высаживаем цветы, подходит старушка, просит дать ей пару штук. Отвечаем: не можем, у нас все рассчитано-подсчитано. Получаем в ответ: вы сейчас уйдете, я же все равно выкопаю… По этой причине не всегда возможно осуществлять хорошие задумки.

Вопрос на двоих:

- О чем мечтаете? Что хотелось бы осуществить?

Юлия:

- В качестве эксперимента сделать овощную клумбу: помидоры, горох, лук, салат… Это очень красиво и необычно! Поделилась идеей со знакомыми. Уже обсуждают, где бы ее можно было разместить. Может быть, возле детских площадок?

Ирина:

- Взлелеять в Нарве хотя бы небольшой кусочек дикой природы: то есть в определенных местах не косить траву, как принято, а оставить ее вместе с дикорастущими цветами, земляникой, маргаритками… Порой рука не поднимается нарушать такую красоту. Но у нас в договоре стоит – покос. Вообще же сохранять в городе участки с «дикой природой» - это современный тренд в озеленении, ландшафтном дизайне. Надеюсь, найду сторонников этой идеи и в нашем городе.

– Но все-таки надо сказать, ситуация улучшилась, – спешат добавить Ирина и Юлия. – И мы верим, что скоро мы и вспоминать не будем о подобных печальных случаях.

Кто есть кто

Юлия Костарева и Ирина Зайцева – нарвитянки. Говорят, что к работе с землей, с растениями приучены с детства – помогали родителям, бабушкам-дедушкам на даче, в деревне. Однако забота о цветах и деревьях долгое время оставалась для Ирины и Юлии просто хобби. Работали в разных областях. Но в итоге, как говорится, от себя не уйти. После нескольких курсов обучения в Päpina Aianduskool получили по две специальности – садовник-озеленитель и ландшафтный строитель. И сегодня продолжают учиться в том же заведении – уже на флористов.

По словам Юлии и Ирины, самая большая сложность в обучении – это языковой вопрос. Уже хотя бы потому, что названия всех цветов и растений надо знать минимум на трех языках: на латыни, эстонском и русском.

Другая жизнь

Ирина и Юлия дружно признаются, что для них работа и хобби – это как два в одном.

– Многие знакомые удивляются, почему у меня нет дачи. А я отвечаю: у меня есть наш город и прекрасный сад Lille Depoo! И свое свободное время я всегда могу провести там. И рабочее время тоже, – смеется Юлия.

Для Ирины хобби – опять же цветы, особенно фуксии. Она даже входит в международную группу цветоводов «Фуксимания». Ее фотографии фуксии – в этом году на обложке календаря, который группа выпускает ежегодно.

– В Нарве должен был пройти слет нашей группы, мы составили программу, готовились, но коронавирус, увы, нарушил все наши планы, – говорит Ирина.

Светлана ЗАЙЦЕВА