Септики для хуторов, но не для садов

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В № 15 от 15 апреля этого года наше издание рассказало о том, чем различаются септики и резервуары и что из них разрешается устанавливать в нарвских садах.

Фото: Наталья Соболева

Из разъяснения руководителя хозяйственного отдела городского управления Нарва-Йыэсуу Сергея Соловьева следовало, что из-за густозаселенной застройки нарвских садов на их территории не разрешается использование септиков. «Требования по всей территории Нарва-Йыэсуу одинаковые, и выдача разрешения на то или иное оборудование зависит только от площади участка», – говорилось в ответе чиновника. Отметим, что сказанное относилось к садам «Энергетик-2», но учитывая одинаково действующие на территориях всех самоуправлений Эстонии законы, сказанное относится и к садам, находящимся в административном подчинении Нарвы.

Однако не все наши читатели удовлетворились ответом, прозвучал дополнительный вопрос: «Так с какой площади можно ставить септик?».

Вновь комментирует Сергей Соловьев:

– Для установки септиков необходимо выдерживать расстояния от колодцев, домов и оставлять санитарную зону для впитывания. Но в садах, чисто физически, из-за небольшого размера участков невозможно устанавливать септики с соблюдением всех необходимых норм во избежание того, чтобы канализационная вода от одного соседа не впитывалась бы под дом второго. Поэтому ставить септики в садах нельзя. А на хуторах площадь участка больше, поэтому она позволяет устанавливать септики.

Следовательно, делаем вывод из комментария, садовые участки ни в 6, ни в 10-12 соток, какие есть в садах нарвитян, для установки септиков не годятся.

Подготовила Наталья СОБОЛЕВА