На отдых медсестрам можно внести свой пай

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До 1 июня у эстоноземельцев есть возможность поддержать гражданскую инициативу PAI и тем самым отблагодарить медсестер и работников по уходу за их самоотверженный труд во время пандемии коронавируса. Медсестры и работники по уходу получат подарочные карточки PAI, которыми они смогут в какой-то мере оплатить свой отдых – например, поход в кино, билет в театр, посещение СПА, поездку на туристический хутор или что-то другое.

Колоссальные переработки, смены сутками, три выходных в месяц - для медсестер и работников по уходу это стало почти что обыденной нормой. Фото: Евгения ПАРВ, Нарвская больница

Что конкретно медицинские работники смогут себе позволить, зависит от нашего общего вклада, то есть того, какая сумма будет собрана в ходе благотворительной компании. Пожертвование может сделать любой человек, а также юридическое лицо. По словам одного из инициаторов этой благотворительной компании Меэлиса Кубитса, самое скромное пожертвование, которое сделано за две недели с начала акции, составляет 3 евро, самое крупное – 50 тысяч евро.

– По состоянию на 27 апреля среди жертвователей 1776 физических лиц (среди них президент Эстонии, 10 членов парламента, 1/3 состава правительства, предприниматели, рядовые граждане) и 135 компаний, собрано 461 681, 57 евро (без учета количества звонков на телефоны для пожертвований и имен звонивших). Учитывая, что в Эстонии сегодня трудятся 8000 медсестер и 9000 работников по уходу, этой суммы хватает на подарочные карты номиналом 27,1 евро для каждого. Мы все же надеемся собрать столько средств, чтобы номинальная стоимость карт увеличилась до 50 или 100 евро, – говорит Меэлис Кубитс. – Наша инициатива может быть реализована только при поддержке и сотрудничестве сотен хороших людей и предприятий. Важно участие каждого.

Распределением карт и выдачей их строго под подпись будет заниматься Союз медсестер Эстонии. Подарочную карту PAI получит каждая медсестра и каждый работник по уходу, независимо от того, являются ли они членом Союза медсестер или нет, независимо от того, в каком уезде, городе, населенном пункте находится больница, поликлиника, центр семейных врачей, дом по уходу, где они трудятся. Карту PAI медработники смогут использовать с 1 июня и до конца этого года в туристических, культурных и развлекательных компаниях по всей стране, присоединившихся к инициативе PAI. Среди них уже значатся Национальная опера «Эстония», Молодежный театр, поместье Вихула, отель GOSPA, театральный центр Vaba Lava Narva, собираются подключиться SPA, находящиеся в различных уголках Эстонии. Принять участие в акции призывают своих членов Эстонская ассоциация гостиниц и ресторанов и Фонд сельского туризма.

– PAI – это реальное, заметное и ощутимое выражение благодарности медсестрам и работникам по уходу, которые заботятся о нашем здоровье и борются за наши жизни в условиях пандемии, делая это в основном незаметно. С другой стороны, PAI – это и возможность оказать поддержку туристическим, культурным и развлекательным предприятиям Эстонии, по которым кризис, вызванный пандемией, ударил больнее всего. Так что, делая свое пожертвование, вы, можно сказать, оказываете «двойную» поддержку, – подчеркивает Меэлис Кубитс.

– А в случае, если к инициативе хочет подключиться какое-то предприятие, фирма и предложить получателям карты PAI свою услугу или скидку, как они должны поступить? – интересуюсь у Кубитса.

– Им следует добавить на свой веб-сайт информацию об этом. И затем выслать ссылку на сайт с описанием дополнительных скидок и кампании по адресу teemepai@gmail.com, после чего мы также сможем пересылать информацию о дополнительном предложении получателям PAI, – объясняет он.

Следует учесть, что Налогово-таможенный департамент не облагает пожертвования налогом. Они должны быть указаны в вашей налоговой декларации за 2021 год.

Имена всех, кто сделал свои пожертвования, публикуются на сайте Союза медсестер Эстонии по адресу www.ena.ee/pai . Если же человек хочет сохранить анонимность при совершении пожертвования, то это надо обязательно указать в платежном поручении.

Пожертвования PAI ожидают до 1 июня 2021 года. Распределение карт PAI запланировано на май и июнь.

Партнером инициативы является Фонд поддержки больницы Курессааре, который конвертирует пожертвования в карты PAI без взимания платы за обслуживание.

Как сделать пожертвование:

Coop Pank. Получатель: SA Kuressaare Haigla Toetusfond. Номер счета – EE824204278618211200. При переводе необходимо указать ключевое слово PAI.

Также можно позвонить

по телефонам:

9000105 (пожертвование 5 евро)

9000110 (пожертвование 10 евро).

Больше информации на:

www.ena.ee/pai

Светлана ЗАЙЦЕВА