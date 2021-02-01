Viru Prospekt Электросамокаты стали для Нарвы испытанием на цивилизованность » Сайт газеты "Нарвская газета" - новости Нарвы и всей Эстонии
Реклама Подписка О нас

ГородЭлектросамокаты стали для Нарвы испытанием на цивилизованность

Дата публикации: Сегодня, 13:00 Просмотрено: 255

Прокат электросамокатов, открытый в Нарве в начале апреля эстонской компанией Bolt, как и ожидалось, добавил жителям возможностей для передвижения, но также поставил под сомнение готовность некоторых из них нормально этим воспользоваться.

Электросамокаты стали для Нарвы испытанием на цивилизованность
Электросамокат не рассчитан на двух водителей. Фото: mke.ee


«Проезжая часть – не для самоката»

Участники различных групп социальной сети Facebook сообщают, что с появлением проката электрических самокатов в Нарве участились случаи обращения в травмопункт детей и подростков. Пока эти случаи чаще всего связаны с падением с самокатов. Многочисленных комментаторов в сети возмущает в связи с этим, что самокатами часто пользуются дети, несмотря на то, что возраст, с которого разрешена аренда, начинается с 16 лет.
Отмечают участники дискуссий в социальных сетях и случаи нарушения правил дорожного движения водителями самокатов. «Многие вылетают на пешеходные переходы под машины, кто-то несется на всех скоростях по ямам, а кто-то еще умудряется выполнять на них трюки и дрифтить. Где голова?», – пишет один автор. «Эти люди не соображают, что проезжая часть для другого транспорта, а не для самоката», – замечает другой.
Также любителям прокатиться с ветерком напоминают о том, что парковать самокаты можно в определенных местах и что в приложении есть места, где парковка самокатов запрещена. «Допустим, на променаде кататься на них можно, – пишет комментатор одной из групп, – но парковать их там запрещено».

«Лишь бы сломать»

Комментаторы сообщают об участившихся случаях вандализма в отношении имущества фирмы Bolt: «Есть информация, что разряженные самокаты прячут по подъездам и подвалам. Не советуем этого делать! Сигнал дойдет до сотрудников Bolt. За такие неправомерные действия будет штраф! Предупредите своих детей!».

Не ценят наши люди чужое имущество, лишь бы сломать.


Периодически в Интернете появляются многочисленные фотографии брошенных где попало, раскуроченных или даже утопленных самокатов Bolt. Эти снимки, как правило, вызывают неподдельное возмущение пользователей интернет сообщества: «Такое впечатление ,что у нас дикари живут и что им ни предложи, все будет сломано и испорчено», «не ценят наши люди чужое имущество, лишь бы сломать», «мы сами убиваем репутацию своего города», «самокаты нужны, чтоб передвигаться с одного места до другого, а не ломать их».

Все беды от безделья?

Комментаторы пытаются разобраться в причинах варварского поведения земляков. При этом уверения иногородних коллег в том, что «это происходит не только у нас, так было и в Таллине в самом начале, так бывает везде», их не слишком-то успокаивают.
В комментариях достается родителям, детсаду и школе за то, что детям не объясняют правил дорожного движения: «Надо детей как-то учить бережно относиться ко всему, это же для них и делают».
Те, кто обвиняют в непотребном отношении к электросамокатам подрастающее поколение, рассуждают о проблемах занятости: «Молодёжь в городе дикая, им реально некуда деть свою энергию... У нас нет мест, где молодёжь может собираться, до этого они в торговых центрах сидели, для них нет спец площадок, не на детской же площадке им тусоваться». Но другие участники дискуссий выдвигают обвинения вовсе не подросткам, а взрослым. Вот их аргументы: «Ломают их (электросамокаты – ред.) те, кто не может себе позволить ездить. И таскают их домой не дети, а взрослые. Те, которые понятия не имеют, как они работают. Молодёжь у нас продвинутая и знает, что просто так его не сопрешь. А взрослый человек, который не владеет информацией, его и тащит домой как находку».
В поисках выхода из неприятной ситуации, совсем не красящей Нарву, участники обсуждений приходят к необходимости строгого наказания за вандализм: «Штрафы, штрафы, штрафы... Как от компании, так и от органов правопорядка!».
«НГ» отправила запрос в компанию Bolt с просьбой пояснить, как действует система штрафов и получила ответ. «В целом, к самокатам относятся очень ответственно и осторожно. Их порча или другой вандализм случаются очень редко. Мы рассматриваем каждую ситуацию отдельно и решаем, достаточно ли предупреждения или нужны дополнительные меры в виде штрафа», – говорится в комментарии фирмы, которая, как видим большой проблемы в своем нарвском отделении пока не видит.
Подготовила Наталья СОБОЛЕВА

Поделиться

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Окрошка Читать все

В мире Читать все