Электросамокаты стали для Нарвы испытанием на цивилизованность

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Прокат электросамокатов, открытый в Нарве в начале апреля эстонской компанией Bolt, как и ожидалось, добавил жителям возможностей для передвижения, но также поставил под сомнение готовность некоторых из них нормально этим воспользоваться.

Электросамокат не рассчитан на двух водителей. Фото: mke.ee





«Проезжая часть – не для самоката»

Участники различных групп социальной сети Facebook сообщают, что с появлением проката электрических самокатов в Нарве участились случаи обращения в травмопункт детей и подростков. Пока эти случаи чаще всего связаны с падением с самокатов. Многочисленных комментаторов в сети возмущает в связи с этим, что самокатами часто пользуются дети, несмотря на то, что возраст, с которого разрешена аренда, начинается с 16 лет.

Отмечают участники дискуссий в социальных сетях и случаи нарушения правил дорожного движения водителями самокатов. «Многие вылетают на пешеходные переходы под машины, кто-то несется на всех скоростях по ямам, а кто-то еще умудряется выполнять на них трюки и дрифтить. Где голова?», – пишет один автор. «Эти люди не соображают, что проезжая часть для другого транспорта, а не для самоката», – замечает другой.

Также любителям прокатиться с ветерком напоминают о том, что парковать самокаты можно в определенных местах и что в приложении есть места, где парковка самокатов запрещена. «Допустим, на променаде кататься на них можно, – пишет комментатор одной из групп, – но парковать их там запрещено».

«Лишь бы сломать»

Комментаторы сообщают об участившихся случаях вандализма в отношении имущества фирмы Bolt: «Есть информация, что разряженные самокаты прячут по подъездам и подвалам. Не советуем этого делать! Сигнал дойдет до сотрудников Bolt. За такие неправомерные действия будет штраф! Предупредите своих детей!».

Не ценят наши люди чужое имущество, лишь бы сломать.



Периодически в Интернете появляются многочисленные фотографии брошенных где попало, раскуроченных или даже утопленных самокатов Bolt. Эти снимки, как правило, вызывают неподдельное возмущение пользователей интернет сообщества: «Такое впечатление ,что у нас дикари живут и что им ни предложи, все будет сломано и испорчено», «не ценят наши люди чужое имущество, лишь бы сломать», «мы сами убиваем репутацию своего города», «самокаты нужны, чтоб передвигаться с одного места до другого, а не ломать их».

Все беды от безделья?

Комментаторы пытаются разобраться в причинах варварского поведения земляков. При этом уверения иногородних коллег в том, что «это происходит не только у нас, так было и в Таллине в самом начале, так бывает везде», их не слишком-то успокаивают.

В комментариях достается родителям, детсаду и школе за то, что детям не объясняют правил дорожного движения: «Надо детей как-то учить бережно относиться ко всему, это же для них и делают».

Те, кто обвиняют в непотребном отношении к электросамокатам подрастающее поколение, рассуждают о проблемах занятости: «Молодёжь в городе дикая, им реально некуда деть свою энергию... У нас нет мест, где молодёжь может собираться, до этого они в торговых центрах сидели, для них нет спец площадок, не на детской же площадке им тусоваться». Но другие участники дискуссий выдвигают обвинения вовсе не подросткам, а взрослым. Вот их аргументы: «Ломают их (электросамокаты – ред.) те, кто не может себе позволить ездить. И таскают их домой не дети, а взрослые. Те, которые понятия не имеют, как они работают. Молодёжь у нас продвинутая и знает, что просто так его не сопрешь. А взрослый человек, который не владеет информацией, его и тащит домой как находку».

В поисках выхода из неприятной ситуации, совсем не красящей Нарву, участники обсуждений приходят к необходимости строгого наказания за вандализм: «Штрафы, штрафы, штрафы... Как от компании, так и от органов правопорядка!».

«НГ» отправила запрос в компанию Bolt с просьбой пояснить, как действует система штрафов и получила ответ. «В целом, к самокатам относятся очень ответственно и осторожно. Их порча или другой вандализм случаются очень редко. Мы рассматриваем каждую ситуацию отдельно и решаем, достаточно ли предупреждения или нужны дополнительные меры в виде штрафа», – говорится в комментарии фирмы, которая, как видим большой проблемы в своем нарвском отделении пока не видит.

Подготовила Наталья СОБОЛЕВА