Организатор празднования 9 мая в Нарве вступила во фракцию EKRE

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В четверг единственный член фракции Эстонской консервативной народной партии (EKRE) в Нарвском горсобрании Алексей Мяги сделал заявление, сообщив о вступлении во фракцию еще двух депутатов: Ларисы Олениной и Ильи Федорова.

Празднование Дня победы 9 мая в Нарве Фото: Илья Смирнов/«Северное побережье»

Как отмечает издание "Город", Лариса Оленина традиционно является одним из ключевых организаторов празднования в Нарве 9 Мая (дату, которую в EKRE праздником считать, скажем, не принято).

Газета приводит пример: в 2019 году по поводу возможной поездки президента Эстонии Керсти Кальюлайд на празднование 9 Мая в Москву бывший тогда спикером Рийгикогу член EKRE Хенн Пыллуаас сказал: ”Это не дата окончания Второй мировой войны, а на самом деле дата оккупации половины Европы, дата начала кровавых и жестоких репрессий, депортаций, арестов. Так что президент Эстонии, если он питает хоть толику уважения к достоинству своей страны и своему народу и знает хоть немного историю, точно не должен участвовать в таком мероприятии”.

Нужно уточнить, что вступление во фракцию — это не вступление в партию. После выхода в 2018-м из Центристской партии Оленина остается беспартийной.

Сама Лариса Оленина сообщила коллегам, что присоединяется к фракции EKRE, так как она отстаивает консервативные ценности, а также допускает дискуссию.

DELFI.EE