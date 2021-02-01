Протокол о намерениях: новый завод «Аквафор» и 700 новых рабочих мест

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Международная корпорация «Аквафор» (Aquaphor International) намерена построить в Нарве завод по выпуску водоочистных фильтров и создать с пуском предприятия в 2025 году семьсот новых рабочих мест. Это было бы хорошим подспорьем городу, в котором около четырех тысяч незанятых в трудоспособном возрасте и устроиться на работу – большая проблема.

Катри Райк и Андрес Сутт.

Возведение нового завода отражено в протоколе о намерениях, подписи в котором на минувшей неделе поставили мэр Нарвы Катри Райк, основатель компании «Аквафор» Джозеф Шмидт, министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутт, руководитель Фонда «Развитие промышленных парков Ида-Вирумаа (IVIA) Теэт Куузмик и мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин.

Двести миллионов инвестиций

В протоколе отражены задачи, которые стороны намерены решать в ближайшие годы для возведения нового предприятия. В частности, корпорация «Аквафор», являющаяся одним из крупнейших в мире производителей бытовых и промышленных водоочистителей, планирует привлечь инвестиции в сумме 200 млн евро, а город Нарва и Фонд IVIA совместно намерены решать связанные с детальной планировкой вопросы (будущий завод разместится на окраине города на территории около 100 тысяч квадратных метров). Фонд IVIA, в структуре которого действует Нарвский промпарк (территории «Кадастику» и «Кулгу»), построит инфраструктуру для нового завода.

Корпорация «Аквафор» планирует привлечь инвестиции в сумме 200 млн евро, а город Нарва и Фонд IVIA совместно намерены решать связанные с детальной планировкой вопросы. Фонд IVIA построит инфраструктуру для нового завода.

Кроме того, поставлена задача построить прямое электрическое соединение промпарка «Кадастику» с Балтийской электростанцией, а также современное жилье для командированных на новый завод из-за рубежа специалистов, а для их детей – организовать школу с английским языком обучения.

Действующий в Нарве завод расширяет мощности.





Аэродром и английская школа

Предусмотрено еще и построить на месте нынешнего аэродрома в Ольгина взлетно-посадочную полосу и здание для таможни и других служб для приема чартерных рейсов. Планируется, что инвестициями для этого «авиапроекта» могут стать средства из фондов ЕС. Поселок Ольгина входит в самоуправление Нарва-Йыэсуу.

Протокол о намерениях был подписан в офисе нарвского завода «Аквафор».

Ранее корпорация «Аквафор» построила завод в Силламяэ, а также предприятие в Нарве на территории промпарка «Кадастику». В апреле нынешнего года на территории «Кадастику» началось расширение построенного здесь в 2014 году предприятия «Аквафор» по выпуску водоочистных систем.

По мнению руководителя горуправы Катри Райк, активность в Нарве корпорации «Аквафор» станет примером для потенциальных инвесторов, которые строят свои планы в отношении Нарвы.

Планируемый на 2025 год новый завод будет высокотехнологичным, оснащенным роботами, для обслуживания которых нужно готовить специалистов. Фонд IVIA намерен создать в Нарвском промпарке Центр роботизации, в котором при содействии Тартуского университета станут обучать обращению с современной техникой. Этот центр окажет помощь и другим действующим в Нарве и регионе предприятиям.

Чтобы намерения стали реальностью, надо много и много сделать.

Наша справка «Аквафор» возводит свои предприятия там, где есть квалифицированные кадры. Продукция корпорации поставляется в 60 государств мира. Расширение действующего в Нарве производства и строительство нового связано с планами по выпуску продукции нового поколения.

Сегодня в Нарве и Силламяэ на заводах «Аквафор» занято 614 работников. Из этого числа около 180 – техники, наладчики, инженеры, компьютерщики. 20 специалистов приехали из России и Израиля и работают в Нарве по временным контрактам.

Евгений АШИХМИН