Нарвская больница 1 и 2 мая привьет вакциной Модерна пациентов 50+

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Нарвская больница 1 и 2 мая приглашает на вакцинацию от коронавируса вакциной Модерна всех пациентов 50 лет и старше, а также относящихся к группе риска в возрасте 18 и старше, сообщила в четверг BNS пресс-служба медучреждения.

Нарвская больница. Фото: narvahaigla.ee

По решению правительства Эстонии в Ида-Вирумаа начинается акция 1+1: человек, не относящийся к подлежащим вакцинации группам, но сопровождающий на прививку пожилого пациента в возрасте 70+, тоже может получить прививку одновременно с тем пожилым, которого он сопровождает. Важно, чтобы у обоих местом жительства по регистру народонаселения был уезд Ида-Вирумаа.

Так что каждый житель Ида-Вирумаа 18 – 50 лет, помогающий прийти на прививку пожилому человеку из Ида-Вирумаа 70 лет и старше, также имеет право на вакцинацию. Пожилого человека на вакцинацию следует предварительно зарегистрировать, а сопровождающему предварительная регистрация не нужна.

Центр вакцинации Нарвской больницы находится по адресу Хайгла 1 , первый этаж. Вакцинация проводится с 8.00 до 16.00.

Зарегистрироваться на вакцинацию можно в государственной дигитальной регистратуре или по номерам телефона 3561144, 35 727 78, 35 727 79.

Тем, кто не умеет пользоваться дигирегистратурой, но имеет возможность электронной идентификации (mobiil ID, Smart-ID или Id-карта со считывателем и кодами), зарегистрироваться помогут волонтеры. Чтобы получить такую помощь, нужно позвонить по номеру 6003033, звонки принимаются ежедневно с 10.00 до 14.00.

BNS