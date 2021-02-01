Хакатон Garage 48 Narva: своими идеями делятся и нарвитяне 60+

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Сегодня, 29 апреля, в 16.00 в онлайн-среде пройдет второе предварительное мероприятие перед городским хакатоном Garage 48 Narva. Предлагают сосредоточиться на темах «зеленый город» и «предпринимательство».

Одна из тем, которая будет сегодня предложена для обсуждения на предварительном мероприятии хакатона Garage 48 Narva, касается того, как можно помочь квартирным товариществам в получении субсидии на ремонт. Фото: Архив «НГ»

В первом предварительном мероприятии, которое прошло неделю назад, 22 апреля, участвовали 46 человек и еще 20 смотрели трансляцию мероприятия на Фейсбуке. Представитель и один из организаторов проекта Garage48 Narva Марис Хеллранд говорит, что довольна результатом: «Участниками предварительного мероприятия стали люди разного возраста и опыта. Они предложили интересные идеи. Работа в четырех группах, которые были сформированы по ходу дела, шла активно и оказалась очень продуктивной».

Конечно, сейчас еще рано говорить, все ли примут участие непосредственно в самом хакатоне, который намечен на 14-16 мая в Нарве на базе креативного паба OBJEKT (Линда, 2), но, по словам Марис, она надеется, что запал продолжать работать над осуществлением своих идей у команд не исчезнет.

Марис не скрывает, что были некоторые опасения, откликнутся ли нарвитяне, жители Ида-Вирумаа, а также друзья города и региона на призыв включиться в обсуждение актуальных проблем городской среды и местного сообщества Нарвы. Причем не в формате «просто поговорить», а так, чтобы максимально полно представить свою идею, скрупулезно отвечая на вопросы: для кого, с какой целью, какими силами, с каким бюджетом…

Слово «хакатон» (современная форма большого обстоятельного обсуждения актуальных проблем, когда дискуссии идут в командах и под руководством менторов) в последнее время на слуху у многих. Но на хакатоны, которые проводились до сегодняшнего дня в Нарве, в основном собиралась молодежь. Теперь же пригласили всех – вне зависимости от возраста, социального статуса, места проживания. К слову, в команде, где довелось поработать 22 апреля вашему корреспонденту, были, например, уроженки Нарвы, которые сейчас живут и работают во Франции и в Великобритании. Мэр Нарвы Катри Райк, которая была одним из спикеров предварительного мероприятия, отмечает, что ей особенно радостно было видеть среди активных участников нарвитян солидного возраста.

Порой важные для местного сообщества изменения начинаются с совершенно малых, казалось бы, незначительных инициатив.

Что до идей, о которых было заявлено на первом предварительном мероприятии, то среди них, например, такие, как электронная платформа для услуг на дому, которой могут воспользоваться одинокие пенсионеры, импровизированные передвижные «офисы» на природе, которые молодежь создавала бы для себя своими руками под руководством наставников, специальная платформа волонтерской помощи, «детский сад» для пожилых, общинный центр, инкубатор для социального предпринимательства, общественные огороды, арт-проект городского пространства для детей и молодежи с особыми образовательными потребностями...

Марис Хеллранд подчеркивает: хакатон не предполагает, что человек должен прийти на него с какой-то масштабной идеей: «Все идеи достойны, чтобы их обсудить. Порой важные для местного сообщества изменения начинаются с совершенно малых, казалось бы, незначительных инициатив».

Сегодня, 29 апреля, на втором предварительном мероприятии предлагается поразмышлять над такими вопросами: как мы можем помочь квартирным товариществам в получении субсидии на ремонт? Как улучшить управление отходами и их сортировку в Нарве? Что можно сделать для достижения климатической нейтральности в энергетике, логистике и других секторах в Ида-Вирумаа? Как раскрыть потенциал Нарвы в создании новых возможностей для молодежи и безработных? Как привлечь туристов в Нарву, и что станет следующей большой достопримечательностью города?

Зарегистрироваться на предварительное мероприятие, которое пройдет сегодня, 29 апреля, можно по ссылке:garage48.typeform.com/to/BlZuSo5N Участвовать в нем можно как в одиночку, так и командой, как с идеей, так и без нее.

Трансляция мероприятия будет идти сегодня и на страничке Нарвы в Фэйсбуке: https://www.facebook.com/LinnNarva Подать заявку на участие в хакатоне, который пройдет 14-16 мая, можно до 10 мая в э-среде Eventornado:

https://eventornado.com/event/G48-Narva#home

Наша справка: Городской хакатон проходит при поддержке города Нарвы, Startup Estonia, бизнес-центра OBJEKT, Британского совета, KredEx, Европейской комиссии, посольства Германии в Эстонии, Европейского фонда регионального развития, представительства Совета министров Северных стран в Эстонии, Эстонского министерства финансов, платформы Eventornado и Garage48.

Светлана ЗАЙЦЕВА