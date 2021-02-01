Ирина Янович: обещанная "прозрачность" в Нарве осталась обещанием

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Несмотря на обещание новой коалиции в Нарве изменить подходы к управлению городом и сложившуюся практику распределения важных постов в муниципальных учреждениях, в действительности все осталось по-прежнему, пишет бывший председатель Нарвского горсобрания Ирина Янович.

Ирина Янович. Автор: Facebook

Что же все-таки происходит в Нарве: "честные" и "открытые" конкурсы или просто банальная смена руководителей предприятий?

30 декабря 2020 года в Нарве к работе приступила новая власть и новая команда. Очень много писали о коалиционном договоре, о целях и планах новой коалиции. Очень много было заявлено в работу со стороны новой коалиции - фракций "Кеск" и "Наша Нарва".

В первых статьях говорилось, что "в целом, Тамара Комлова и Катри Райк общими усилиями сформулировали свой приход к власти как "революцию без деструкции".

Но что же происходит сейчас? Как же с обещанной прозрачностью, о которой так много писалось и говорилось?

Конкурса на должность члена правления муниципальной газеты Narva Linnaleht (Narva Reporter) не было проведено. Председатель совета Тармо Таммисте объяснил, что "проводить конкурс не было времени", а член совета Татьяна Стольфат заявила, что "по закону подбирать персонал можно разными способами, и советом был выбран один из них". Одна Яна Кондрашова пыталась повлиять на прозрачность решения, но к ней не прислушались.

Конкурса на должность члена правления Transservis тоже не было. В этом учреждении вообще прошло все очень тихо, без публикаций. Но вдруг в апреле месяце из некоторых статей становится известно, что членом правления предприятия стал Андрус Тамм. Вероятно, в этой ситуации времени не хватило не только на конкурс, но и на то, чтобы сообщить горожанам о назначении нового члена правления.

Конкурс на должность главного архитектора Нарвы я бы тоже поставила под сомнение. Городская канцелярия опубликовала объявление о конкурсе, но конкурсной комиссии, по признанию вице-мэра Сергея Горлача, не было. Хотя конкурсной комиссии не было, собеседования были (с одним Пеэтером Тамбу). Кто беседовал, кто этих людей назначил на проведение собеседования, кто были якобы еще кандидаты, которые не соответствовали условиям конкурса? Здесь больше вопросов, чем прозрачности!

В результате на должность главного архитектора назначили знакомого для нарвитян "любителя города Нарва" Пеэтера Тамбу, творческий подход которого навсегда останется в памяти горожан по Пушкинскому скверу. Назначение подписала руководитель Департамента архитектуры Кайе Энно.

Конкурс на должность члена правления Нарвской больницы был громким и активно рекламируемым. Но популярность этого конкурса объясняется очень просто: все движения, связанные с больницей, проходили с именем Алексея Евграфова, бывшего мэра. И это уже притягивало внимание всех.

Я не хочу комментировать результаты конкурса, и явную связь некоторых членов совета с новым членом правления, это не моя компетенция. Здесь, мне кажется, все эти правовые моменты должны оценивать правоохранительные органы.

Но на этом популярность нашей нарвской больницы не закончилась. Совет медицинского учреждения неожиданно пополнился двумя новыми именами: Маргус Улст и Прийт Перенс. Тот факт, что ранее Маргус Улст лишился поста руководителя Валгаской больницы, поскольку предлагал своим коллегам по клубу Rotary вне очереди получить вакцину от коронавируса, нарвскую власть не смутил. Прийт Перенс - председатель правления другого медицинского учреждения. Конечно, сложно говорить о том, что больницы являются друг для друга конкурентами. Но это нонсенс - искать руководителя медицинского учреждения в составе совета другой больницы.

Пятый "конкурс" состоялся на место члена правления городского водоканала Narva Vesi. Не прошло и месяца с назначения нового состава совета, как его члены вдруг поняли, что они не доверяют члену правления Ренате Метсис. Никто так быстро не работал у нас в городе! Членам совета потребовалось меньше месяца, чтобы оценить работу руководителя за два довольно тяжелых года, причем особо даже не знакомясь с документами и отчетами.

Единственное объяснение, которое со стороны председателя совета было опубликовано – это "штатное расписание" и высокие зарплаты на предприятии, причем штатное расписание не находится в компетенции совета, а высокие зарплаты - относительное понятие. Город с нетерпением ждет, кто же победит на этом конкурсе.

А теперь уже пошли разговоры об объявлении конкурса на место члена правления Narva Linnaelamu, а следующим на очереди может стать Narva Linna Arendus.

Закончить хотелось бы вторым пунктом из договора нынешней нарвской коалиции: внесем вклад в создание новых рабочих мест и сохранение существующих. Как красиво это звучало. Теперь понятно, что фраза "сохраним места" относилась не к обычным людям.

ERR.EE