Речной трамвай для Нарвы купят в Голландии

Город / В центре вниманияРечной трамвай для Нарвы купят в Голландии
Дата публикации: Сегодня, 11:00 Просмотрено: 141
Местную общественность приятно удивила новость о том, что уже нынешним летом между Нарвой и Нарва-Йыэсуу начнет ходить 100-местный речной трамвай – это инициатива таллиннского предпринимателя, судовладельца и мореплавателя Каспара Эйзеля.
Каспар Эйзель рассказал нашему изданию, что речной трамвай будет приобретен в Голландии, его ориентировочная стоимость – 350 тысяч евро. В конце прошлой недели Фонд содействия развитию предпринимательства (EAS) поддержал суммой в 196 тысяч евро представленный фирмой Эйзеля Spinnaker OÜ проект запуска речного трамвая. Согласно условиям получения поддержки, речной трамвай должен работать в течение как минимум пяти лет. Корабль будет двухпалубным, с верхней открытой палубой и буфетом. В летне-осенний период судно будет совершать по два рейса в день шесть дней в неделю, за исключением понедельника. Билет в одну сторону будет стоить 10 евро, туда и обратно – 15. Также планируется проводить на судне различные развлекательные мероприятия.
Идея возродить речное сообщение между двумя местными портами возникала и раньше, но до конкретных проектов до сих пор дело не доходило – вероятно, предприниматели не были уверены в том, что дело – выгодное. По словам Каспара Эйзеля, речные трамваи популярны у местных жителей и туристов и в Тарту, и в Пярну, поэтому нет причин сомневаться, что в Нарве, где до сих пор такой услуги не было, он не будет востребован. Разумеется, уверенности придает и получение поддержки EAS, которая покроет часть расходов.
Сама же идея родилась у предпринимателя в 2018 году, когда в рамках фестиваля Baltic San на его 30-метровой яхте в течение трех дней устраивались часовые речные прогулки – как для гостей фестиваля, так и для всех желающих. Эти прогулки оказались очень популярными и получили хорошие отзывы.
Поскольку в нынешнем году делать ставку можно, главным образом, на внутренний туризм, речная прогулка, в ходе которой в течение полутора часов можно смотреть на Россию, будет замечательным магнитом для внутренних туристов
Мэр пообещала бесплатные экскурсии
Мэр Нарвы Катри Райк, назвавшая на своей страничке в Фейсбуке новость о запуске речного трамвая «бомбической», сказала нашему изданию, что также верит в успех этого предприятия. По ее мнению, поскольку в нынешнем году делать ставку можно, главным образом, на внутренний туризм, речная прогулка, в ходе которой в течение полутора часов можно смотреть на Россию, будет замечательным магнитом для внутренних туристов. Да и местным жителям возможность на открытой палубе комфортабельного судна любоваться живописными берегами Наровы наверняка придется по душе.
На своей страничке мэр разместила историческую фотографию Нарвского порта начала 20-го века, оригинал которой хранится в Эстонском национальном музее, и написала: «Я рада. Верю, что рады также нарвитяне и все наши гости. Это еще одна новая причина летом побывать в Нарве. Когда регулярное речное сообщение начнется, обещаю каждые выходные проводить на речном трамвае бесплатные экскурсии ( или найду себе замену)».
Отметим, что в Интернете горожане уже активно обсуждают новость: все сходятся на том, что идея прекрасная, однако немало комментаторов утверждает, что билет дороговат.
«Конечно, это отнюдь не замена автобуса 31 маршрута, но важно, что судно будет делать регулярные рейсы, а не отправляться тогда, когда наберется не меньше 50 пассажиров. Также в Фейсбуке уже активно обсуждают цену билетов – многие считают, что это слишком дорого. Разумеется, этот вопрос можно еще обсуждать и уточнять», – отметила Райк. Каспар Эйзель со своей стороны сообщил, что для семей, детей и пенсионеров планируется продавать специальные билеты.
Ирина ТОКАРЕВА