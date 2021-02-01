Речной трамвай для Нарвы купят в Голландии

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Местную общественность приятно удивила новость о том, что уже нынешним летом между Нарвой и Нарва-Йыэсуу начнет ходить 100-местный речной трамвай – это инициатива таллиннского предпринимателя, судовладельца и мореплавателя Каспара Эйзеля.

Летом от Нарвского порта начнет регулярно ходить в Нарва-Йыэсуу речной трамвай. Фото: Максим ФЕДОРОВ

Каспар Эйзель рассказал нашему изданию, что речной трамвай будет приобретен в Голландии, его ориентировочная стоимость – 350 тысяч евро. В конце прошлой недели Фонд содействия развитию предпринимательства (EAS) поддержал суммой в 196 тысяч евро представленный фирмой Эйзеля Spinnaker OÜ проект запуска речного трамвая. Согласно условиям получения поддержки, речной трамвай должен работать в течение как минимум пяти лет. Корабль будет двухпалубным, с верхней открытой палубой и буфетом. В летне-осенний период судно будет совершать по два рейса в день шесть дней в неделю, за исключением понедельника. Билет в одну сторону будет стоить 10 евро, туда и обратно – 15. Также планируется проводить на судне различные развлекательные мероприятия.

Идея возродить речное сообщение между двумя местными портами возникала и раньше, но до конкретных проектов до сих пор дело не доходило – вероятно, предприниматели не были уверены в том, что дело – выгодное. По словам Каспара Эйзеля, речные трамваи популярны у местных жителей и туристов и в Тарту, и в Пярну, поэтому нет причин сомневаться, что в Нарве, где до сих пор такой услуги не было, он не будет востребован. Разумеется, уверенности придает и получение поддержки EAS, которая покроет часть расходов.

Сама же идея родилась у предпринимателя в 2018 году, когда в рамках фестиваля Baltic San на его 30-метровой яхте в течение трех дней устраивались часовые речные прогулки – как для гостей фестиваля, так и для всех желающих. Эти прогулки оказались очень популярными и получили хорошие отзывы.

Поскольку в нынешнем году делать ставку можно, главным образом, на внутренний туризм, речная прогулка, в ходе которой в течение полутора часов можно смотреть на Россию, будет замечательным магнитом для внутренних туристов

Мэр пообещала бесплатные экскурсии

Мэр Нарвы Катри Райк, назвавшая на своей страничке в Фейсбуке новость о запуске речного трамвая «бомбической», сказала нашему изданию, что также верит в успех этого предприятия. По ее мнению, поскольку в нынешнем году делать ставку можно, главным образом, на внутренний туризм, речная прогулка, в ходе которой в течение полутора часов можно смотреть на Россию, будет замечательным магнитом для внутренних туристов. Да и местным жителям возможность на открытой палубе комфортабельного судна любоваться живописными берегами Наровы наверняка придется по душе.

Нарвский порт, начало 20 века, автор Освальд Хайдак.

На своей страничке мэр разместила историческую фотографию Нарвского порта начала 20-го века, оригинал которой хранится в Эстонском национальном музее, и написала: «Я рада. Верю, что рады также нарвитяне и все наши гости. Это еще одна новая причина летом побывать в Нарве. Когда регулярное речное сообщение начнется, обещаю каждые выходные проводить на речном трамвае бесплатные экскурсии ( или найду себе замену)».

Отметим, что в Интернете горожане уже активно обсуждают новость: все сходятся на том, что идея прекрасная, однако немало комментаторов утверждает, что билет дороговат.

«Конечно, это отнюдь не замена автобуса 31 маршрута, но важно, что судно будет делать регулярные рейсы, а не отправляться тогда, когда наберется не меньше 50 пассажиров. Также в Фейсбуке уже активно обсуждают цену билетов – многие считают, что это слишком дорого. Разумеется, этот вопрос можно еще обсуждать и уточнять», – отметила Райк. Каспар Эйзель со своей стороны сообщил, что для семей, детей и пенсионеров планируется продавать специальные билеты.

Ирина ТОКАРЕВА