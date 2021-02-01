Месячник по благоустройству в Нарве стартовал с «Золотой рыбки»

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В субботу, 24 апреля, на территории бывшего детского сада «Золотая рыбка» в районе Солдина прошел первый городской субботник, открывший месячник по благоустройству. С собственниками запущенных земельных участков будут разбираться.

На субботник, который прошел 23 апреля на территории бывшего детского сада «Золотая рыбка», вышли члены Нарвской городской управы и подведомственных ей учреждений – сотрудники школ по интересам. Фото: Светлана ТАНАИЛОВА

В субботнике приняли участие в общей сложности более 50 человек – это члены Нарвской городской управы и подведомственных ей учреждений – сотрудники школ по интересам. По словам мэра города Катри Райк, территория именно «Золотой рыбки» была выбрана неслучайно, ведь в новом учебном году в здании бывшего детского сада будут заниматься ученики 1-4 классов Кесклиннаской гимназии. Младшие школьники «переедут» сюда на время - пока будет идти масштабная реконструкция школы.

Как мы уже ранее сообщали, в этом году формат городских субботников в Нарве предполагает, что место для их проведения активные жители города могут выбрать по своему усмотрению, а необходимый инвентарь, перчатки и мешки для мусора, а также сам вывоз мусора обеспечит Нарвская мэрия.

В понедельник, 26 апреля, на инфочасе в горуправе вице-мэр Нарвы Сергей Горлач уточнил, что для большей согласованности действий мэрия планирует в ближайшее время разместить на городской интернет-страничке www.narva.ee карту города, где будут указаны участки муниципальной земли, которые, с точки зрения управы, требуют первостепенного внимания. Что, конечно же, не отменяет инициативности самих горожан. «Продолжайте предлагать свои места для уборки в рамках месячника по благоустройству», - обращается вице-мэр к горожанам.

Горуправа также напоминает, что при проведении субботников необходимо соблюдать правило 2+2 (исключение составляют семьи), и участвовать в субботнике на одном определенном месте должны не более 10 человек.

А как быть с мусорными свалками на частных земельных участках в черте Нарвы (например, с такой, что образовалась и существует уже не первый год на улице Юхкентали, 8)? По словам Сергея Горлача, управа выписала 14 предписаний владельцам подобных частных территорий, и к сегодняшнему дню половина из них уже приведена в порядок или находится в процессе этого. «Некоторые владельцы присылают нам в горуправу фотографии, чтобы мы убедились, что работа сделана», - говорит вице-мэр. Что касается масштабной помойки на Юхкентали, 8, то, по словам Горлача, владельцу участка выписан штраф на 5000 евро, но похоже, информация об этом до владельца не дошла. Значит, говорит вице-мэр, будет выписан еще один штраф. И если никакой реакции и после этого не последует, то требования о взыскании с собственника Юхкентали, 8 принудительных денег будут переданы судебному исполнителю.

- Однако, как показывает жизнь, до собственников, которые позволяют себе содержать свою землю в подобном виде, не достучаться. Видимо, ни уборки, ни денег нам от владельца не дождаться, значит, город уберет этот участок за свой счет, потому что иметь такую безобразную свалку буквально в центре города недопустимо, - говорит Горлач.

В субботу также прошла толока, организованная Нарвским обществом охраны памятников. Члены общества привели в порядок место расположения первого памятника "Шведский лев", установленного еще в 1936 году на въезде в Нарву. Как сказали err.ee участники акции, уборка именно на этом месте стала первой со времен окончания Второй мировой войны.

Наша справка: Месячник по благоустройству проходит в Нарве по 23 мая.

Чтобы зарегистрировать субботник, нужно написать письмо по электронной почте на адрес jelena.magdina@narva.ee или позвонить по телефону 58553190 ( в рабочее время). При регистрации укажите: количество инвентаря, место уборки и дату/время.

Светлана ЗАЙЦЕВА

Фото: Светлана ТАНАИЛОВА