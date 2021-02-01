Забытый памятник: земляные укрепления Русской армии 1700 года

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Эту статью я намеревался разместить в газете еще осенью прошлого года. Однако нешуточные политические баталии, разыгравшиеся тогда в горсобрании Нарвы, ставили все другие вопросы городской жизни на задний план, и не было никакой уверенности, что мой голос будет услышан. Поскольку наступила некоторая рабочая передышка (до осени) в политической активности властей, я спешу воспользоваться моментом, чтобы обратить внимание ответственных лиц на следующий волнующий меня вопрос.

19 ноября 2020 исполнилось 320 лет со дня достопамятного сражения между войсками Карла XII и русскими войсками под командованием герцога де Кроа. Это одно из самых известных событий, благодаря которому Нарву знают далеко за пределами Эстонии, в частности в Швеции и России. Это часть нашего общего прошлого, прошлого города Нарвы, и его жителей.

Речь сейчас пойдет не столько о том достопамятном событии, сколько о материальных свидетельствах того события, сохранившихся до наших дней. Проведенные мной натурные и архивные исследования позволяют утверждать, что земляные укрепления Русской армии 1700 года сохранились, правда, во фрагментарном виде и в труднодоступных местах. Этот памятник истории в отличие от самого события 1700 г. даже не всем краеведам известен, не говоря уже о жителях города. И до сих пор не взят под охрану.

Речь идет об остатках циркумвалационной линии (линия укреплений, обращенная в поле, то есть фронтом к противнику, пытающемуся прийти осажденным на помощь и ударить в тыл осаждающим крепость войскам). На территории между рекой и Таллиннским шоссе сохранись остатки флешей, равелинов и соединяющих их валов общей протяженностью около 2 км. Наиболее сохранившийся участок находится в труднодоступной и сейчас болотистой местности.

Из истории известно, что ввиду сильного укрепленного центра русской армии (т.н. лагерь Трубецкого) Карл наметил удары штурмовыми колоннами северней и южней центра русской оборонительной линии. Ценность сохранившегося в болоте участка тем больше, что известно, что именно здесь, между лагерем Трубецкого и сильно укрепленной высотой Нотеберг был осуществлен прорыв северной штурмовой колонны, которая после прорыва резко повернула на север и стала теснить русские боевые порядки к реке. Здесь шведы встретили упорное сопротивление преображенцев и семеновцев, которые, загородившись повозками и рогатками, образовали защитное сооружение типа вагенбурга. Сейчас то место у переправы отмечено памятником «Крест». Интересный момент. Когда Карл XII увидел, что у переправы разгорелось жестокое сражение он, недолго думая, в сопровождении драбантов ринулся своим войскам на выручку. Известно, что местность была болотистая и лошадь завязла по брюхо, сам Карл упал с лошади и потерял в болоте сапог и шпагу. Дело за малым: осталось найти потерянный сапог и шпагу шведского короля…

Вопрос о взятии под охрану северного участка укреплений поднимался еще в начале 20-го века известным краеведом Александром Петровым. Второй раз вопрос о взятии под охрану и необходимости исследования остатков укреплений поднимал в 1990-х Александр Никитюк, тогда городской археолог, поздней старший инспектор охраны памятников Нарвы. Однако тогда он не был услышан. Наконец, в 2020 мной (И.Д.) поднят вопрос о необходимости взятия остатков укреплений 1700 в Нарве (заодно и т.н. «Шведский вал» 1704 г. в поселке Синимяэ Вайвараской волости, который, оказывается, тоже не взят под охрану). Предложение встретило поддержку у представителей охраны памятников Нарвы и Таллинна. В марте 2020 состоялось заседание экспертного совета Департамента охраны памятников в Таллинне по данному вопросу. Совет одобрил мою инициативу о взятии земляных укреплений 1700 г. (в Нарве) и 1704 г. (Вайвараской волости) и было решено сделать запрос муниципалитетам с истребованием их мнения по данному вопросу. Дело за городскими властями…

Большая часть сохранившихся укреплений находится на территории спортивно-оздоровительного комплекса Äkkeküla, развитие которого курирует муниципальное ЦУ Narva Linna Arendus. Наиболее хорошо сохранившийся участок укреплений находится на примыкающей к территории Äkkeküla с юга болотистой территории. Помимо зарослей кустов, упавших деревьев, высокого уровня воды, воронок со времен Второй Мировой войны, движение местами затрудняет многочисленный мусор. Следует подчеркнуть, что остатки земляных укреплений находятся на земле – или не имеющей целевого назначения, или земле общего пользования, принадлежащей городу Нарва, что существенно облегчает улаживание юридических вопросов, связанных с землеотводом.

Памятник достойно пополнил бы список фортификационных сооружений разных эпох, которые сохранились на территории Нарвы.

Этот памятник истории находится в неудовлетворительном, по большей части разрушенном и погребенном в земле («археологизированном») состоянии, и вообще удивительно, как он дошел до наших дней. Было бы глупостью для Нарвы игнорировать этот памятник ее истории. Памятник достойно пополнил бы список фортификационных сооружений разных эпох, которые сохранились на территории Нарвы.

Для его сохранения нужно думать о развитии территории в более широком контексте. В частности, есть вариант организации новой тематической краеведческой тропы здоровья. Попутно стоит решить вопрос элементарного благоустройства на территории: вырубить кустарник, сделать хотя бы частичный водоотвод, соорудить деревянные мостки вдоль линии укреплений, снабдить тропу стендами с исторической справкой и иллюстративными материалами. Возможно, для большей наглядности на некоторых участках нужна маркировка линии укреплений. Но это уже вопрос техники, было бы желание...

Однако сначала нужно решить вопрос со взятием памятника под государственную охрану и проведением предварительных археологических исследований памятника. Для этого нужно «политическое решение» и желание городских властей вкладываться в развитие этого потенциального туристического объекта. Уверен, что все эти меры послужат сохранению исторического наследия города, обогатят Нарву еще одной туристической достопримечательностью, послужат к еще большей популярности спортивно-рекреационного комплекса Äkkeküla, дополнив его еще одним туристическим объектом.

Илья Давыдов