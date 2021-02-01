В создании альбома об Пополитове может принять участие каждый

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Группа инициативных людей объединилась под крышей музея Силламяэ, чтобы собрать материалы для художественного альбома, посвященного жизни и творчеству известного краеведа, почетного гражданина Силламяэ, коллекционера, главного хранителя городского музея, художника Александра Пополитова.

Фотосъемка работ Александра Пополитова проходит в стенах Силламяэского музея, у истоков создания которого когда-то и стоял художник. Фото: Ирина КИВИМЯЭ

Альбом планируется выпустить к художественной выставке, посвящённой памяти Пополитова, которая намечена на начало 2022 года.

По словам директора Силламяэского музея Аалы Гитт, альбом будет содержать биографию художника, фотографии, сделанные в разные периоды его жизни, подборку прижизненных публикаций в СМИ и, конечно же, иллюстрации декоративных авторских работ Александра Пополитова. Искусствоведческий материал, посвященный творчеству художника, подготовит Карин Тайдре.

– Мы сейчас собираем материалы для альбома и поэтому обращаемся ко всем, у кого есть работы Александра, – пожалуйста, дайте о себе знать! Мы организуем фотосъемку работ; ее осуществляет профессиональный фотограф Ирина Кивимяэ. Также будем очень признательны тем, кто поделится с нами воспоминаниями об Александре, фотографиями, – говорит Аала Гитт и добавляет, что в музей Силламяэ уже принесли и привезли более сорока работ Александра Пополитова. –

Владельцев работ Александра Пополитова Аала Гитт просит связаться с ней по телефону +372 551 6487.

Чтобы выпустить альбом (в твердом переплете, тиражом 1000 экземпляров, на трех языках) и подготовить выставку, уточняет Аала Гитт, инициативная группа будет писать проекты с надеждой получить средства из каких-либо фондов. Общий бюджет для осуществления задуманного, по предварительным подсчетам, составляет 7 500 евро.

Аала Гитт:

– Желающие поучаствовать в осуществлении благородной акции могут перевести деньги на счёт музея SEB EE331010220024958018 Sillamäe Linnavalitsus, Muuseum. При перечислении денег обязательно ставьте в графе «пояснение» слово Popolitov. Когда альбом выйдет, каждый жертвователь получит количество экземпляров, кратное 15 евро в переведённой сумме.

Наша справка: Александр Пополитов скончался в феврале нынешнего года в возрасте 75 лет.

В конце января удостоен премии фонда Капитала культуры за дело всей жизни.

Светлана ЗАЙЦЕВА