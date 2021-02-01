В Нарве готовится к запуску крупнейшая в Ида-Вирумаа солнечная электростанция

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Расположенные на территории десять гектар два парка солнечных панелей мощностью семь МВт способны обеспечивать электричеством 2,5 тысячи квартир. В экологичный проект инвестировано около пяти млн евро. Контролировать работу нового энергообъекта будет два или три оператора.

Один из двух парков солнечных панелей солнечной электростанции в Нарвском промпарке.

Разработчик проекта сооружения в Нарвском промышленном парке солнечной системы «нарвской сборки» – таллиннская фирма Pro-Solar OÜ, которая также является генеральным подрядчиком. Фирма ведет в нашем городе работы на основании договоров с частными эстонскими инвесторами, выкупившими в Нарвском промпарке земли для создания генерации зеленой, возобновляемой энергии. Нарвский промышленный парк (руководитель Вадим Орлов) включает в себя расположенные на окраине города две территории – «Кадастику» и «Кулгу» и входит в Целевое учреждение «Развитие промышленных парков Ида-Вирумаа» (IVIA), созданное в свое время по инициативе правительства Эстонской Республики и четырёх местных самоуправлений уезда Ида-Вирумаа, включая наш город.

Скоро – подключение к электросетям

Технический директор фирмы Pro-Solar OÜ Андрес Руусманн пояснил журналисту, что основные работы по строительству солнечной электростанции были завершены еще в декабре, сейчас идет благоустройство территории, на очереди – подключение к электросетям предприятия VKG Elektrivõrgud, занимающегося продажей электроэнергии и оказанием сетевых услуг. (VKG Elektrivõrgud обслуживает Нарву, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ).

Ожидается, что весь комплекс работ будет завершен в конце апреля. Окупаемость подобных проектов, связанных с альтернативной энергетикой, – пять или шесть лет.

Субподрядчики – нарвские фирмы, в пиковый период строительства на объекте было занято 20 работников. Установленные на солнечной электростанции панели изготовлены на южно-корейской фирме, а закуплены они в основном в Китае. Металл для конструкций поставлен с Украины.



Pro-Solar OÜ является одной из ведущих в Эстонии компаний в своей сфере. Солнечные электростанции фирма строила, в частности, на острове Хийумаа и в Пярну, а в нашем регионе – в поселках Мяэтагузе и Иллука.

Зимой – почти в спящем режиме

Технический директор фирмы-генподрядчика также пояснил, что расположенные в окрестностях Нарвы два парка солнечных панелей общей мощностью семь МВт способны обеспечить электричеством 2,5 тысячи квартир. На тарифы для потребителей зеленая энергия не повлияет, но главное – ввод в эксплуатацию экологичного объекта станет еще одним шагом в развитии щадящей природу возобновляемой энергетики.

Климатические особенности Эстонии влияют на ритмичность работы подобных зеленых источников энергии. В зимние месяцы, когда недостаточно солнца, подобные электростанции дают очень мало выработки, поэтому в основном нагрузка будет с середины апреля до ноября.

Недалеко от Балтийской электростанции действует построенный несколько лет назад концерном «Ээсти Энергия» парк ветрогенераторов мощностью 39 МВт. А. Руусманн считает этот проект ветропарка очень удачным. По его мнению, возобновляемая энергия, в том числе ветра и солнца, является конкурентом работающих на сланцах электростанций. По его прогнозу, и в дальнейшем зеленая энергия все больше будет упрочнять свои позиции, но и сланцевая энергетика в каком-то виде сохранится.

Вопрос – о будущем сланцевой энергетики

По поводу возможности конкурировать работающих на возобновляемых источниках энергии электростанций с традиционной энергетикой, включая сланцевую, руководитель Целевого учреждения «Развитие промышленных парков Ида-Вирумаа» Теэт Куузмик заметил, что на ситуацию могут повлиять разные факторы.

Ситуация будет зависеть от того, будет ли зеленая энергетика располагать достаточными мощностями для производства энергии из биомассы (отходов лесной промышленности), а также располагать технологиями хранения излишков энергии, полученной в пиковый период выработки электричества (хранение энергии, например, в аккумуляторах или в форме водорода, или с помощью гидроаккумулирующих – насосных – электростанций).

Добавим, что эти направления в мире сейчас развиваются.







А что же будет со сланцевыми ЭС – основными производителями в Эстонии электричества, а в Нарве – еще и тепловой энергии? По мнению руководителя ЦУ «Развитие промышленных парков Ида-Вирумаа», сегодня производство электроэнергии из горючего сланца больше всего зависит от политики квот на выбросы СО2 и цен. (Выбросы из дымовых труб сланцевых ЭС загрязняют атмосферу, поэтому эти электростанции вынуждены покупать экологические квоты, а цена этих квот за выбросы углекислого газа постоянно растет. В результате сланцевым ЭС все труднее выдерживать конкуренцию со стороны производителей возобновляемой энергии, например, с действующими в Северных странах гидроэлектростанциями – ред.) Таким образом, конкурентоспособность традиционной энергетики зависит от политики зеленой революции или рыночных цен на технологии CCS/CCU.

Поясним, что технологии CCS/CCU направлены на сокращение выбросов парниковых газов, в том числе углекислого газа СО2, а также на его улавливание и хранение. Эти технологии еще и стремятся преобразовать углекислый газ в производство различных веществ, например, пластмассы и других химических продуктов.

Но Эстонии, видимо, еще очень много следует предпринять в этих сферах.

Опережающими темпами

Ссылаясь на прогноз одного из специалистов крупнейшего в Эстонии поставщика электричества Elektrilevi, портал rus.err.ee сообщал, что общая установленная мощность солнечных электростанций в 2021 году в нашей республике составит от 350 до 400 МВт, т. е. несколько больше, чем мощность работающей под Нарвой сланцевой электростанции «Аувере». Эстония опережающими темпами реализует поставленные к 2030 году цели по удельному весу возобновляемой энергии в своем энергобалансе, и во втором квартале прошлого года доля такой энергии достигла 24%.





Наша справка: Компания Pro-Solar OÜ является в Эстонии одной из ведущих разработчиков и строителей альтернативных генерирующих мощностей.

ЦУ «Развитие промышленных парков Ида-Вирумаа» (IVIA) одним из направлений своей деятельности считает возобновляемую энергетику. Весной этого года в Кохтла-Ярвеском индустриальном парке началось строительство завода по производству ветрогенераторов, планируется инвестировать в возведение предприятия около 50 млн евро.

Евгений АШИХМИН

ФОТО: Евгений АШИХМИН