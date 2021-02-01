У въезда в Нарву, у бывшего «Шведского льва»

Дата публикации: Сегодня, 13:35 Просмотрено: 294

Narva Muinsuskaitse Selts и Art Republic Krenholmia MTÜ приглашает нарвитян в предстоящую неделю, 24 апреля, на толоку на месте бывшего памятника «Шведский лев» на въезде в Нарву. Сбор в 12.00 у современной стелы «Нарва» на Таллиннском шоссе.

FOTO: ROMAN VIKULOV, DELFI

Как пишет в социальной сети Фэйсбук один из организаторов толоки Сергей Цветков, мероприятие пройдет с символической установкой шведского флага – чтобы привлечь внимание общественности и жителей Нарвы к местам, связанным со шведской историей Нарвы в рамках Месяца охраны наследия Эстонии в 2021 году.

18 октября 1936 года на въезде в Нарву на Таллиннском шоссе в присутствии герцога Швеции Густава Адольфа был установлен и торжественно открыт памятник шведскому льву. Автором памятника был известный шведский архитектор Рагнар Эстберг. На этом месте войска Карла XII начали контрнаступление и успешно обороняли Нарву в 1700 году.

Монумент был позже разрушен. В центре Нарвы, в зоне отдыха Йоаорг, установлена только уменьшенная копия, подаренная городу Королевством Швеция.

С другой стороны дороги и напротив «Шведского льва» в 1936 году был установлен равносторонний крестообразный куб из бетона. Позже, в 1960-х гг., советские власти снесли этот бетонный крест.т