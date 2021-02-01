Локдаун не повод отказаться от участия в конкурсах

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Несмотря на то, что в этом учебном году было всего два коротких периода, когда в школах по интересам, включая музыкальные, было разрешено давать индивидуальные уроки очно, педагоги Нарвской музыкальной школы успели не только принять зачёты, но и сделать видеозаписи к конкурсам. Таковые нынче проходили не в живом исполнении.

Запись ансамбля к конкурсу "Павасарио Тримитай" в Литве. Фото: Нарвская музыкальная школа

Проводили конкурс сами

Все конкурсы, рассказывает «НГ» завуч НМШ Ирина Воробьева, были престижными, их тщательно готовили школы, назначенные ответственными за проведение того или иного конкурса. Нарвская музыкальная школа готовила региональный конкурс духовых инструментов. Педагоги принимали заявки, записи конкурсных выступлений, размещали их на сайтах. А кроме того, связывались со школами, если были замечания к качеству записей. Потом рассылали записи конкурса всем участникам, чтобы педагоги и участники могли послушать своих конкурентов. Оформление результатов, проведение он-лайн конференции с педагогами и членами жюри, заполнение грамот и отправка их по почте... Вот лишь краткий перечень действий по проведению регионального конкурса, в котором были заняты и другие школы региона. Школа Силламяэ, например, занималась учащимися по классу кларнета и саксофона, а школа Йыхви – пианистами.

В итоге часть наград прибыла в Нарву. На высоте были наши пианисты: Анастасия Петрищева завоевала 1 место (пед. Елена Грулёва), Никита Заугаров (пед. Ираида Яковлева) занял 3 место, а Эван Гудман из хорового отделения (пед. Наталья Махрова) отмечен дипломом, Кирилл Шадрин (пед. Борис Паршин) на 3 месте.

...и участвовали в других

В конкурсе пианистов Eesti kõla участвовали ученики Татьяны Гончаровой, Галины Доценко, Людмилы Хомяковой, Лины Яровой. Все получили высокую оценку международного жюри.

В республиканском туре духовых инструментов конкурса Parim noor instrumentalist, которым занималось общество музыкальных школ Эстонии, выступили ученики Игоря Тена, Бориса Паршина, Лады Шван. В этом конкурсе школу достойно представили Роман Москалёв, Ян Михайлов, Максим Волочинков и Давид Афанасьев. По классу блок-флейты успешно выступили ученики хорового отделения Софья Жукова, Маргарита Шурмина, Денис Баринов, Алина Титова, Карина Луйк.

Многие педагоги послали записи и на международные конкурсы. Так, в конкурсе «Современные композиторы Балтии» ученица Варвара Лохматова (преподаватель Марина Мюрсеп) стала лауреатом 1 степени с пьесой литовского композитора. А на конкурсе «Карелия – величественный край» она же с Азалией Губайдуллиной получила лауреатские титулы второй степени с произведениями композиторов Эстонии.

Успешно выступили юные нарвские музыканты и в конкурсе-фестивале духовых инструментов «Павасарио Тримитай» (Литва), на которых Давид Афанасьев, Максим Волочинков, Вячеслав Гордеев получили 2 место в номинации «Ансамбль».

Вокалистка Полина Сомова (пед. Светлана Войтенко) победила на международном конкурсе World Art Games (Испания), а Андрей Секаев (пед. Ирина Косова) занял на нем же 2 место.

В вокальном конкурсе VoiceFest в Москве Беатриче Хубер заняла 1 место и выступала в концерте лауреатов. Конкурс VoicePemium в Минске принёс Беатриче и Полине Сомовой третьи места.

В конкурсе «Принаровье» с переходом его в онлайн у наших ребят появились достойные соперники из музыкальных школ Санкт-Петербурга. Строгое жюри, а в него входят в том числе солисты Мариинского театра, имеют право отказаться от присуждения первых мест. Тем не менее ученики Светланы Войтенко в номинации «Академическое пение» завоевали три первых места! Призовые места получили и ученики педагогов Светланы Горюшиной, Лады Шван, Светланы Вороновой, Ирины Косовой, Игоря Тена, Юлии Смирновой. Нарвскую музыкальную школу представляли 23 участника, в школьную копилку они добавили 13 призовых мест.

Георгий Смирнов, успешно выступивший на конкурсе пианистов, принёс школе второе место на международном конкурсе аккордеонистов в Даугавпилсе (пед. Людмила Чумакова).

Конечно, часть успеха педагогов и их учеников разделяют концертмейстеры – неизменные помощники педагогов. Это Елена Петрищева, Татьяна Топорищева, Павел Марков и Павел Зубов.

Подготовила Наталья СОБОЛЕВА