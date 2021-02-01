Нарвского депутата Бутузова оштрафовали за нарушение законодательства

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Полиция оштрафовала на 40 евро депутата правящей коалиции Нарвского городского собрания Владимира Бутузова (71) за нарушение антикоррупционного законодательства.

Владими Бутузов. Фото: tema.ee

Поводом для возбуждения против Бутузова делопроизводства о проступке стало его участие в голосовании на прошедшей 21 января сессии Нарвского горсобрания. Тогда депутатский корпус в числе прочего определял размер должностного оклада новоиспеченного председателя представительного органа Татьяны Стольфат. За выполнение этих обязанностей ей назначили компенсацию в размере 2000 евро в месяц. Соответствующее решение поддержали 15 депутатов, в том числе Владимир Бутузов. Однако внимание правоохранительных органов привлек только его голос. Поскольку Стольфат является дочерью Бутузова, полиция усмотрела в его действиях конфликт интересов.

Как подтвердили rus.err.ee в полиции, не отказавшись от голосования по этому вопросу, Владимир Бутузов нарушил Закон о борьбе с коррупцией.

"Важно, чтобы должностное лицо всегда воздерживалось от принятия, казалось бы, даже незначительных решений, когда речь идет о его близких или других связанных с ним лицах. Представительное собрание решает свои вопросы путем голосования, один голос не может изменить решение, но в интересах честного и прозрачного управления городом важно придерживаться существующих правил", - сказал руководитель бюро по борьбе с коррупцией Центральной криминальной полиции Атс Кюбарсепп.

Решение по делопроизводству о проступке было вынесено в конце марта. Политику был назначен штраф в размере 40 евро.

Комментировать rus.err.ee этот инцидент Владимир Бутузов отказался.

"Я не хочу комментировать этот вопрос", - сказал депутат.

Максимальный штраф за подобное нарушение составляет 800 евро. Как рассказали в полиции, при вынесении решения о наказании и сумме штрафа было учтено, что Бутузов осознал свое нарушение, выразил сожаление, а его голос не имел решающего значения.

С 9 марта Владимир Бутузов состоит в Центристской партии. В Нарвском городском собрании он входит в правящую коалицию и возглавляет комиссию по вопросам культуры и спорта.

ERR.EE