Таллиннское шоссе привлекает, школьные дворы — нет: о Нарве будущего

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Нарвская мэрия знакомит общественность с результатами исследования, целью которого было выяснить, каким видят свой город юные нарвитяне сейчас и каким они хотели бы видеть его в будущем.

Одно из самых привлекательных мест — благоустроенная территория для прогулок и занятий спортом на Ореховой горке, отмечают авторы исследования. Фото: Ирина ТОКАРЕВА

«Не можем ждать до 2035 года»

Результаты проведенного фирмой Linnalabor исследования будут учтены при составлении новой общей планировки города, а также стратегии развития Нарвы. Мэр Нарвы Катри Райк оценила их как очень интересные и вдохновляющие для дальнейших действий. «Конечно, мы не можем ждать до 2035 года – к этому времени те молодые, которые сейчас участвовали в исследовании, уже захотят иметь в Нарве новые квартиры, гулять с детскими колясками, иметь хорошие детсады и так далее», – сказала она.

«Молодежь всегда говорит правду. В исследовании видно, на что нужно в первую очередь обратить внимание: это, в первую очередь, Кренгольм, где молодежь называет привлекательными только стадион и Ледовый холл. К сожалению, потеряли популярность и районы Солдино и Кереса. Важно, что молодежь считает – нужно развивать каждый двор, школьные территории, рынок, развивать променады. Многие из тех вещей, о которых молодежь говорит, уже начали осуществляться – например, скоро начнут строить продолжение променада в Липовой ямке, около 700 тысяч евро выделено в этом году на то, чтобы сделать улицы Нарвы более светлыми», – рассказала мэр. Что касается осовременивания школьных дворов, то, как один из вариантов решения этой проблемы, молодежь могла бы уже сейчас также предлагать свои идеи в рамках проектов народного бюджета, посоветовала мэр.

Картина Нарвы в 2035 году составлена методом коллажа

На основе собранной информации исследователи составили карту восприятия города, где отметили привлекательные и непривлекательные для молодых места, основные маршруты передвижения и причины их выбора, а также предложения по улучшению городской среды.

В рамках исследования были проведены воркшопы, в которых приняли участие ученики трех нарвских общеобразовательных школ, Центра профессионального образования Ида-Вирумаа и студенты Нарвского колледжа Тартуского университета. При этом для составления видения будущего использовался метод интуитивного коллажа: школьникам и студентам из большого количества картинок следовало выбрать 10, которые изображают желаемое будущее Нарвы. На основе наиболее часто выбираемых картинок были созданы рассказ о будущем и картина будущего (иллюстрация) Нарвы в 2035 году. Исследователи также проводили онлайн-опросы при содействии местных организаций, благодаря чему в исследовании приняли участие не только молодые, но и люди постарше. Всего в опросе участвовало 305 респондентов, из них 60% (182 человека) были моложе 30 лет. Большинство учеников участвовало в исследовании через воркшопы. студенты (возрастная группа 20+) и другие возрастные группы участвовали в исследовании через онлайн-опрос.

Самые привлекательные и самые непривлекательные

Основные ожидания молодежи выглядят так: объединение всех парковых зон города в единую прогулочную зону с помощью пешеходных и велосипедных дорожек (три четверти нарвских молодых предпочитают передвигаться пешком и вообще любят гулять, как выяснилось в ходе исследования), соединение велосипедных дорожек, улучшение освещения (интересные решения освещения), приведение в порядок территорий школ, лучшие места для занятий вне торговых центров, современная архитектура, уличное искусство, современная парковая среда.

В общей сложности исследователи сделали 12 выводов. В том числе – что самой любимой улицей молодежи является Таллиннское шоссе, поскольку оно соединяет главные популярные места – торговые центры «Астри» и «Фама», а также старый город и речной променад. В то же время шоссе является и главной транспортной магистралью города с интенсивным движением. «Следует осовременить сфокусированное на машинах уличное пространство, чтобы уменьшить действие улицы в качестве барьера между северной и южной частями города», – предлагают исследователи. Также они отмечают, что благоустроенный речной променад значительно повысил привлекательность всего района в целом – об этом можно судить, сравнивая результаты нынешнего исследования с аналогичной работой, проведенной двадцать лет назад.

Молодые нарвитяне рассказали, что им хотелось иметь и другие, помимо торговых центров, современные и привлекательные общественные места, где можно проводить свободное время и встречаться с друзьями. Также молодежь хочет видеть больше уличной жизни, которая по своему характеру противоположна происходящему в торговом центре. В идеале это полная жизни улица, где есть возможность встретиться, посидеть и увидеться с другими (например, рынок или кафе).

Интересно, что самыми непривлекательными, с точки зрения молодежи, местами оказались школы и окружающие их территории. Как это исправить? «Следует облагородить окрестности школ (более привлекательное уличное пространство, меньше пустых зданий и пустырей, больше занятий на свежем воздухе). При сотрудничестве с различными организациями («Зеленый школьный двор», Школа архитектуры) и вместе с учениками следует внести вклад в окружающую школьное здание территорию» – таков один из выводов авторов исследования. По их мнению, такая деятельность усилит привязанность молодежи к школьному пространству и даст возможность самим обустроить его под свои нужды.

Картина Нарвы в 2035 году составлена методом интуитивного коллажа в ходе воркшопов с участием школьников и студентов.

Нарва 2035

(рассказ, составленный на основе мнений нарвских школьников и студентов).

«Нарва будущего – это город, где встречаются вода и свет. Любимый речной променад продлен как в северном, так и в южном направлении и стал местом встречи нарвитян душными летними вечерами и морозными зимними днями. Воду не нужно больше искать только на берегу реки; небольшие фонтаны и другие водные элементы появились и в отдаленных от центра районах. Вместо заброшенных производственных зданий появились кварталы с современной архитектурой. Нарвские здания яркие, радостные и рассказывают об истории города и душе его жителей.

Яаку Йоале больше не будет одиноко на стене, так как подходящее по духу уличное искусство можно найти и в других уголках города. Вместо задымленной улицы с разбитым тротуаром теперь представительская главная улица с широкими велосипедными дорожками и тенистыми кронами деревьев, по которой мчатся новые автобусы и радостные велосипедисты. За следующим углом уютная рыночная площадь, на которой можно купить свежей еды и поболтать с друзьями.

Вообще, в каждом квартале Нарвы есть своя особенная площадь или парк, где можно погулять или заняться спортом. Если очень хочется, то можно покататься на скейтборде в центре города или погулять в Темном саду. Поэтому наряду с торговыми центрами появилось множество более приятных мест, где можно встретиться с друзьями. Также и в темное время суток, ведь вечерами Нарва по-настоящему сияет. Свет льется с променада на фасады зданий, великолепные световые инсталляции и даже на производственные здания. Различные кварталы города соединены сетью парков и удобными велодорожками, по которым можно добраться хоть до Усть-Нарвы и обратно».

Подготовила Ирина Токарева