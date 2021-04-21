В Нарве летом продолжится строительство променада

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Департамент развития и экономики Нарвы и компания OÜ RTS Infraehitus 16 апреля подписали договор на проектирование и строительство 2-го этапа речного променада. Променад будет продолжен в сторону Липовки, а именно, через остров Йоаорг и прилегающие территории проложат пешеходно-велосипедную дорожку, а на участке ул. Графова, 27 построят смотровую площадку, откуда открывается т. н. «5-кроновый вид».

Нарвитяне особенно беспокоились о том, не будут ли в связи со строительством продолжения променада вырублены какие-либо деревья, однако специалисты успокоили: зеленая зона должна остаться прежней. Фото: Максим ФЁДОРОВ

Для тех, кто не успел подержать в руках эстонские кроны, напомним, что на пятикроновой купюре был изображен знаменитый вид на две крепости – Нарвскую и Ивангородскую – и соединяющий их мост через реку. Директор департамента развития и экономики НГУ Юрий Сайя отметил, что данный проект является продолжением масштабных международных проектов строительства и реконструкции речных променадов в Нарве и Ивангороде. Проведение конкурса госпоставки заняло немало времени, учитывая, что он был объявлен в последнюю неделю прошлого года. «Фирма в Нарве известная, строила в Нарве несколько объектов, последний проект, который они в Нарве завершили, – реконструкция Нарвского автовокзала», – напомнил Юрий Сайя.

Главный специалист Департамента развития и экономики Наталия Орава рассказала, что основные строительные работы следующие: продолжение нынешнего речного променада в зоне отдыха Йоаорг, в т. ч. на острове, укрепление береговой линии, реконструкция мостов, установка энергосберегающего освещения, строительство пешеходных и велосипедных дорожек, строительство смотровой площадки «5-кроновый вид», благоустройство территории.

На вопрос, не отразится ли строительство променада на качестве пляжного отдыха горожан в районе Липовки, специалист департамента ответила, что все работы будут вестись на другом берегу реки, а не в зоне пляжа.



Срок исполнения договора – 12 месяцев. Строительные работы начнутся сразу после завершения проектирования, предположительно летом 2021 года. Отвечая на вопрос журналиста, не отразится ли строительство променада на качестве пляжного отдыха горожан в районе Липовки, специалист отметила, что все работы будут вестись на другом берегу реки, а не в зоне пляжа. «Буквально через неделю встречаемся с подрядчиком, получим точный график работ и обязательно оповестим о нем горожан», – рассказала Наталья Орава.

Для туризма и бизнеса

«Мы не останавливаемся только на строительстве, в данный момент мы ищем возможности для привлечения на променад местных предпринимателей, с этой целью департамент провел несколько круглых столов, а на этой неделе, 23 апреля, планируется провести еще один. Этот круглый стол будет ориентирован на привлечение организаторов культурно-массовых мероприятий», – рассказала Наталия Орава.

Общая стоимость проектно-строительных работ по заключенному договору 1 млн 457 тыс. 421,14 евро без НСО (1 млн 748 тыс. 905,37 евро с НСО). Строительным руководителем со стороны заказчика является фирма OÜ Ehitusagentuur.

Строительство осуществляется в рамках проекта «Развитие исторической прибрежной зоны в Нарве/Эстония и Ивангороде/Россия, III этап» или сокращенно «Речные променады-3». Основная цель проекта «Речные променады III» – это комплексное развитие и благоустройство набережных в Нарве и Ивангороде с целью превращения приграничной территории в привлекательное место для развития туризма и бизнеса. Наши соседи в Ивангороде в рамках того же проекта будут достраивать уже существующий променад в сторону моста «Дружба». Директор департамента развития и экономики Юрий Сайя подчеркнул, что из бюджета города будет израсходовано около 250 тысяч. Всего доля Нарвы составляет 2, 635 миллиона евро, но основную часть средств Нарва получит из программы, а доля самофинансирования составляет 10%.

Юрий Сайя также рассказал, что в Нарве на этой неделе уже начались подготовительные, земляные и строительные работы по всем тем проектам, которые ведет департамент: это касается порта Кулгу, Темного сада, и – частично – проекта уличного освещения.

Наша справка Проект получил поддержку Программы приграничного сотрудничества «Эстония-Россия» на период 2014–2020 годов. Общий бюджет проекта составляет 5 290 443,31 евро, самофинансирование партнеров составило 539 322,56 евро, поддержка программы 4 751 120,75 евро. Проект реализуется с июля 2019 по июнь 2022 г.





Ирина ТОКАРЕВА