23-го и 30-го апреля Нарвская больница ждет на вакцинацию от COVID-19

Город / Здравоохранение23-го и 30-го апреля Нарвская больница ждет на вакцинацию от COVID-19
Дата публикации: Сегодня, 12:54 Просмотрено: 364
- Входящих в группу риска, начиная с 16-и лет
- Людей 65-летнего возраста и старше или кому в этом году исполнится 65 лет, вне зависимости от принадлежности к группе риска
Группе риска принадлежат люди, у которых диагностированы следующие заболевания:
• сахарный диабет;
• кардиологические заболевания;
• хронический бронхит;
• эмфизема;
• хроническая обструктивная болезнь легких или ХОБЛ;
• тяжелая форма астмы (лечение пероральными кортикостероидами в течение последних 5 лет, биологическое лечение);
• бронхоэктазы;
• ожирение (ИМТ ≥40).
Необходима предварительная регистрация! Зарегистироваться можно через государственную дигитальную регистратуру или позвонив по номерам 35 611 44, 35 727 78, 35 727 79.
Центр вакцинации Нарвской больницы находится по адресу Хайгла 1 , первый этаж. Вакцинация пройдет с 8.00 до 16.00.
Если вы не умеете пользоваться дигирегистратурой, вам помогут зарегистрироваться волонтеры. Для обращения за помощью необходимо позвонить по номеру 6003033, звонки принимаются ежедневно с 10.00 до 14.00.
Jevgenia Parv
SA Narva Haigla kommunikatsioonispetsialist