23-го и 30-го апреля Нарвская больница ждет на вакцинацию от COVID-19

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- Входящих в группу риска, начиная с 16-и лет

- Людей 65-летнего возраста и старше или кому в этом году исполнится 65 лет, вне зависимости от принадлежности к группе риска





Вакцина Moderna. Фото: aa.com.tr





Группе риска принадлежат люди, у которых диагностированы следующие заболевания:

• сахарный диабет;

• кардиологические заболевания;

• хронический бронхит;

• эмфизема;

• хроническая обструктивная болезнь легких или ХОБЛ;

• тяжелая форма астмы (лечение пероральными кортикостероидами в течение последних 5 лет, биологическое лечение);

• бронхоэктазы;

• ожирение (ИМТ ≥40).





Необходима предварительная регистрация! Зарегистироваться можно через государственную дигитальную регистратуру или позвонив по номерам 35 611 44, 35 727 78, 35 727 79.

Центр вакцинации Нарвской больницы находится по адресу Хайгла 1 , первый этаж. Вакцинация пройдет с 8.00 до 16.00.





Если вы не умеете пользоваться дигирегистратурой, вам помогут зарегистрироваться волонтеры. Для обращения за помощью необходимо позвонить по номеру 6003033, звонки принимаются ежедневно с 10.00 до 14.00.





Jevgenia Parv

SA Narva Haigla kommunikatsioonispetsialist