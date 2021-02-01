Viru Prospekt 23-го и 30-го апреля Нарвская больница ждет на вакцинацию от COVID-19 » Сайт газеты "Виру Проспект" и "Нарвская газета" - новости Нарвы и всей Эстонии
Реклама Подписка Наша редакция

Город / Здравоохранение23-го и 30-го апреля Нарвская больница ждет на вакцинацию от COVID-19

Дата публикации: Сегодня, 12:54 Просмотрено: 364

- Входящих в группу риска, начиная с 16-и лет

- Людей 65-летнего возраста и старше или кому в этом году исполнится 65 лет, вне зависимости от принадлежности к группе риска


23-го и 30-го апреля Нарвская больница ждет на вакцинацию от COVID-19
Вакцина Moderna. Фото: aa.com.tr


Группе риска принадлежат люди, у которых диагностированы следующие заболевания:

• сахарный диабет;

• кардиологические заболевания;

• хронический бронхит;

• эмфизема;

• хроническая обструктивная болезнь легких или ХОБЛ;

• тяжелая форма астмы (лечение пероральными кортикостероидами в течение последних 5 лет, биологическое лечение);

• бронхоэктазы;

• ожирение (ИМТ ≥40).


Необходима предварительная регистрация! Зарегистироваться можно через государственную дигитальную регистратуру или позвонив по номерам 35 611 44, 35 727 78, 35 727 79.

Центр вакцинации Нарвской больницы находится по адресу Хайгла 1 , первый этаж. Вакцинация пройдет с 8.00 до 16.00.


Если вы не умеете пользоваться дигирегистратурой, вам помогут зарегистрироваться волонтеры. Для обращения за помощью необходимо позвонить по номеру 6003033, звонки принимаются ежедневно с 10.00 до 14.00.


Jevgenia Parv

SA Narva Haigla kommunikatsioonispetsialist

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Окрошка Читать все

В мире Читать все