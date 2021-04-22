700 новых рабочих мест: Ида-Вирумаа ждет огромной инвестиции

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Для Ида-Вирумаа открывается большая возможность: производственная компания Aquaphor, которая работает в регионе уже несколько лет, готова пойти на огромную инвестицию, которая создаст сотни рабочих мест для жителей Северо-Востока, пишет dv.ee.

Керсти Кальюлайд посетила Aquaphor. Фото: JAANUS LENSMENT

В пятницу представители Министерства экономики, местных властей, целевого учреждения "Развитие промышленных парков Ида-Вирумаа" и компании Aquaphor International подпишут протокол о намерениях, касающийся строительства в Нарвском промышленном парке завода по производству систем очистки воды, который создаст дополнительно 700 рабочих мест и тем самым, по словам мэра Нарвы Катри Райк, Aquaphor поднимется в тройку крупнейших работодателей города.

Правда, есть одно ”но” — как говорит президент Aquaphor Джозеф Л. Шмидт, завод будет построен в Нарве в том случае, если компании удастся переманить сюда и своих главных поставщиков. И, кроме того, ей нужно привлечь инвестиции — для этого компания планирует выйти на биржу.

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BNS