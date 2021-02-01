Ковид жертв не выбирает. Побеждают его не все

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Коронавирус унес жизни более 3 миллионов человек на планете. В Эстонии количество летальных исходов составило свыше 1100 человек. В это число входят и не пережившие коварное заболевание нарвитяне. Но даже те, кто сумел преодолеть болезнь, вспоминают о ней с содроганием.

Половине пожилых людей, заболевших коронавирусом, требуется стационарное лечение. Фото: Narva Haigla

В этой публикации мы не называем настоящих имен тех, о чьих историях болезни ведется рассказ, но заверяем читателей: все события подлинные, редакции известны имена их участников.

Вирус не пощадил никого из близких

Полина, пятиклассница одной из столичных гимназий, подхватила инфекцию в школе. Получив положительный результат теста на коронавирус, родители изолировали дочку в отдельной комнате квартиры, разрешив ей только выходить в туалет. Но это не спасло остальных домочадцев.

При лечении коронавируса рекомендуется пить много жидкости.

Первыми заразились мама и младшая сестренка ясельного возраста, а самыми последними «сдалась» мужская часть семьи — папа и старший брат. К счастью, болезнь у всех протекала без осложнений. Температура если и поднималась, то невысоко. Брат с малышкой и вовсе отделались насморком.

Гораздо труднее перенесли болезнь нарвские бабушка и дедушка Полины, к которым дети и внуки приезжали из Таллинна на выходные. Особенно долго коронавирус протекал у дедушки, которого волны повышенной температуры накрывали в течение трех недель. Мужчина жаловался на сильные головные боли и замутненное сознание, а в один из приступов около часа им занимались врачи скорой помощи. Супруга поправилась раньше, но говорит, что после выздоровления уже два месяца не чувствует вкуса и запаха еды.

Паника — самое страшное

Нарвская пенсионерка Ксения рассказала, что для нее источник заражения коронавирусом остался не выясненным. «В общественных местах, куда выходила крайне редко, я всегда надевала маску, - рассказывает она.- Гостей не принимала и сама в гости не ходила. Гуляя по променаду, старалась всех обходить стороной».

Несмотря на все меры предосторожности, 16 декабря Ксения заболела. Температура у нее поднималась не выше 38.7, но было ощущение, как будто под 40.

Ксения:

-Начало трепыхаться сердце, каждую мышцу в теле я стала чувствовать как живую. Ночью появилась лихорадка: руки и ноги подпрыгивали, удержать их неподвижными не удавалось, навалилась такая слабость — даже руку поднять было сложно. Тело стало как бы чужим.

Медсестра моего семейного врача посоветовала больше находиться в постели, делать ингаляции и полоскания горла. И это все. Ковид, как мне сообщили, лекарствами не лечится. Сухой кашель и ощущение заложенности в груди сменились бесконечными потоками из носа.

В один момент вдруг так заболела голова, будто по ней сильно ударили. Поскольку я диабетик, решила, что надо что-то съесть. Но даже сам вид еды вызывал тошноту. Обоняние я не потеряла, однако есть не могла: только пила воду и клюквенный морс.

Начало трепыхаться сердце, каждую мышцу в теле я стала чувствовать как живую. Ночью появилась лихорадка: руки и ноги подпрыгивали, удержать их неподвижными не удавалось, навалилась такая слабость — даже руку поднять было сложно. Тело стало как бы чужим.

Паника - самое страшное для одиноко живущего человека, которому за 70. Охватывает страх, когда кажется, что вдохнуть в следующий раз уже не получится. Засыпать вообще жутко — вдруг не проснешься. Я закутывалась и открывала по ночам окно — чтобы было легче дышать.

Неприятно было просыпаться от того, что ты весь мокрый сам и постель тоже мокрая. Все надо менять и стирать, а ты при этом абсолютно беспомощен.

Своим выздоровлением Ксения обязана подругам, которые помогли не упасть духом и снабжали разными снадобьями. Неприятными последствиями заболевания у женщины стали выпадающие волосы, обильное потоотделение по ночам и появившиеся проблемы с памятью.

Страдает нервная система

Представитель творческой профессии Елена поведала, что заболела вместе с мужем коронавирусом после контакта с инфицированным на работе. Если поначалу заболевание воспринималось как грипп, то проведенный у супругов тест подтвердил ковид. К тому же Елена, будучи астматиком, еще до получения результатов теста почуяла неладное, поскольку ее приступы кашля не снимались обычными препаратами от астмы.

Елена:

- Кашель был такой сильный, что болели мышцы спины. В первые дни температуры не было. А когда она поднялась, то скакала от 37 до 39 и выше. Пить парацетамол мы начинали только после 39-ти. До этого принимали бромгексин, кардиоаспирин - с большим количеством питья.У нас был разработан целый протокол лечения, который нам дала врач, перенесшая эту болезнь ранее.

Поскольку медики опасались за мужа Елены, который ранее многократно перенес воспаление легких, ему через какое-то время выписали антибиотик. Возможно, поэтому он поправился раньше. Елена, заболевшая 28 ноября, провела на больничном больше месяца.

Елена констатирует, что почувствовала себя лучше только в последние полмесяца, начиная с конца декабря. Из-за сильно снизившегося гемоглобина она вновь была отправлена на больничный. «Сильно страдает и нервная система, - добавляет Елена. - Только месяц назад я начала нормально спать. До этого мучила бессонница».

Многие переболевшие ковидом долгое время не чувствуют вкуса и запаха пищи.

Во время болезни Елену одолевало нежелание с кем-либо общаться. «Впадаешь в какое-то депрессивное состояние, - делится Елена. - У меня все три двоюродные сестры переболели ковидом. И одну из них с трудом спасли, поскольку с ней случился инсульт, спровоцированный этим заболеванием. Сестра жаловалась на головные боли, плакала. Это же состояние подавленности испытала и я. Спасибо нашим родным: подкармливали нас, приносили горяченькое, которое подавали в окошко первого этажа».

Проиграли в схватке за жизнь

Среди медиков и представителей других профессий есть нарвитяне, заплатившие жизнью за столкновение с коварным недугом.

Нарвитянка Галина заболела почти одновременно с мужем. Только выздоравливала она одна, потому что перенесла заболевание дома в относительно не сложной форме, в то время как ее муж с двусторонним воспалением легких находился на излечении сначала в Нарвской больнице, потом в Пуру, а позже в Тарту. Крепкий, активный, работящий мужчина до болезни успел расчистить снег на даче (дело было в феврале), а к концу недели почувствовал недомогание. Приехавшая на вызов скорая, по словам Галины, списала поднявшуюся температуру на переохлаждение, порекомендовав в понедельник позвонить семейному врачу. Утром понедельника муж засобирался на работу, но почувствовал себя плохо и вернулся домой. Он был так ослаб, говорит Галина, что самостоятельно не мог выйти из машины.

Семейный врач направила больного в приемный покой. Там рентген показал ковид с двусторонним воспалением легких. Уверенная в том, что супруг находится в надежных руках, Галина отправилась домой. К ее удивлению через некоторое время приехал и муж. Сказал, что попросился домой. Галина до сих пор не понимает, почему его не уговорили остаться в больнице.

Болеющие коронавирусом часто испытывают подавленное состояние.

Через три дня мужу стало так плохо, рассказывает Галина, что пришлось вызвать скорую. Он был госпитализирован в ковид-отделение Нарвской больницы. А еще через пару суток его отправили в Пуру. Жене объяснили, что в Нарве дефицит кислорода. Из Пуру он общался с родными по телефону, но говорил очень мало, говорить ему было трудно.

«Потом мне позвонили и сообщили, что отправляют его реанимобилем в Тарту, - делится Галина. - У него нашли тромб в легочной артерии, но успокоили меня, сказав, что уберут его кроворазжижающими препаратами».

По словам женщины, ее супруг пролежал под наркозом на ИВЛ около трех недель. За это время начались проблемы с почками, потребовались сеансы гемодиализа. «Информация о муже была скудной, - вспоминает Галина. - Мы толком не знали, что с ним происходит. Было трудно дозвониться до медсестры, а отвечали примерно одно и то же: «Состояние без изменений». В начале третьей недели трубку взял врач, который сказал, что моего мужа на той неделе выводили из наркоза. И что завтра будут выводить окончательно, поскольку заработали почки».

Но вместо радостной новости на следующей день Галина узнала, что в пять утра ее супруг скончался. Она очень жалеет, что не имела возможности поддержать мужа, когда он был в сознании.

Галина рассказала также, что у ее знакомых, перенесших заболевание, последствия коронавируса проявлялись в виде появившегося сахарного диабета (возможно, от того, что находящимся на ИВЛ вливают глюкозу в качестве питания, предположила женщина), проблем с почками, с дыханием и передвижением.

Как и остальные фигуранты этих историй, Галина настроена со временем, когда организм окрепнет от перенесенного заболевания, сделать прививку от коронавируса.

...Несколько недель назад нарвитян постигла новая весть о тяжелой потере. Прекрасная женщина, любящая мама и бабушка, руководитель известной организации, тоже не смогла справиться с тяжелым испытанием по имени коронавирус...





Наталья СОБОЛЕВА

Фото: Наталья СОБОЛЕВА