KredEx предлагает антикризисные меры для поддержки бизнеса

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На прошедшем в онлайн-формате семинаре для предпринимателей Нарвы в числе тем обсуждались условия обновленных чрезвычайных услуг KredEx для предприятий. Семинар для представителей деловых кругов проводил нарвский Департамент развития и экономики.

Прежде всего поддержку могут получить наиболее пострадавшие от коронакризиса секторы экономики: гостиничный бизнес, общественное питание, туризм, перевозка пассажиров, вспомогательная транспортная деятельность, организация совещаний и ярмарок, лечебная деятельность санаториев, культурная и спортивная деятельность. ФОТО иллюстративное

У созданного Министерством экономики Целевого учреждения (ЦУ) KredEx в перечне задач - финансовые услуги для бизнес-среды, в том числе — помощь в получении банковских кредитов. В апреле минувшего года это ЦУ предприняло антикризисные меры по предоставлению бизнесу нового финансирования для преодоления временных трудностей, вызванных вспышкой COVID-19. Реализация мер осуществлялась через банки.

В конце марта нынешнего года KredEx стал предлагать новые антикризисные меры в помощь предприятиям, общий объем поддержки составляет 180 млн евро. KredEx может заключать договоры на кредиты и поручительства с новыми условиями до конца июня, значит, у предпринимателей есть возможность воспользоваться чрезвычайными услугами.

Чрезвычайные поручительства

Благодаря предоставляемым Целевым учреждением KredEx чрезвычайным поручительствам по кредитам предприятия могут брать более длительный платежный отпуск и продлевать сроки погашения, чтобы преодолеть вызванные пандемией трудности. Поручительства KredEx дают возможность банкам оказывать помощь гораздо большему количеству предпринимателей, тем самым способствуя более быстрому восстановлению экономики.

Благодаря предоставляемым KredEx чрезвычайным поручительствам по кредитам предприятия могут брать более длительный платежный отпуск и продлевать сроки погашения, чтобы преодолеть вызванные пандемией трудности.

О новшествах на семинаре рассказал менеджер отдела предпринимательства по работе с клиентами KredEx Михаил Кнут.

А что осталось прежним? Например, требования к предпринимателям, желающим воспользоваться новшествами: по состоянию на 31 декабря 2019 года или на момент предоставления ходатайства предприниматель не испытывал финансовых затруднений; по состоянию на 12 марта 2020 года у предпринимателя отсутствует просроченная задолженность по государственным налогам и задолженность перед кредитными учреждениями, или задолженность к моменту предоставления ходатайства уплачена или распределена на несколько сроков; предприниматель на момент предоставления ходатайства выполнил обязательство по предоставлению налоговых деклараций и годовых отчетов; согласно предоставленным финансовым прогнозам предприниматель в долгосрочной перспективе является платежеспособным.

В рамках обновленных чрезвычайных мер KredEx готов оказать более весомую поддержку наиболее пострадавшим от коронакризиса секторам экономики. Вот эта целевая группа: гостиничный бизнес, общественное питание, туристические бюро и туроператоры, перевозка пассажиров, вспомогательная транспортная деятельность, услуги проживания, организация совещаний и ярмарок, лечебная деятельность санаториев, культурная и спортивная деятельность, связанное с физическим здоровьем обслуживание.

Иные возможности помощи

Об услугах Центра предпринимательства Ида-Виру (IVEK) и возможности поддержки бизнеса рассказал на семинаре консультант IVEK Ефим Алешкин (www.ivek.ee). Этот центр оказывает услуги не только предпринимателям, но и местным самоуправлениям и недоходным объединениям. В частности, IVEK консультирует по поводу получения финансовой поддержки из различных фондов, помогает найти в Эстонии и других государствах партнеров по бизнес-сотрудничеству и выйти на внешние рынки.

С информацией об инновационном сотрудничестве для стартапов, крупных предприятий и местных самоуправлений на семинаре выступила Ольга Курдовская - руководитель программы стартап-инкубатора в Нарве (научный парк «Технопол» - информация на сайте www.tehnopol.ee). Крупнейший в Балтийских странах научный парк и технологический бизнес-центр помогает развитию бизнеса и выходу на экспортные рынки, а также решает другие важные задачи.

НАША СПРАВКА: Подробнее о чрезвычайных услугах на www.kredex.ee в разделе www.kredex.ee/covid19/ru/.





Евгений АШИХМИН