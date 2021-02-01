Где проводить субботники, нарвитяне решат сами

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С субботы, 24 апреля и по 23 мая активные жители города в рамках месячника по благоустройству имеют возможность навести порядок на той или иной городской территории, выбранной по собственному усмотрению, а необходимый инвентарь, мешки для мусора, а также вывоз мусора обеспечит Нарвская мэрия.

Один из субботников проводимый редакцией нашей газеты.

Отметим, что с наступлением теплой погоды в Нарве и ее окрестностях обнажилось довольно много стихийных свалок, и еще до объявления месячника благоустройства горожане звонили в редакцию и спрашивали, можно ли попросить мэрию организовать вывоз собранного ими мусора.

По словам старшего специалиста департамента городского хозяйства Елены Магдиной, для того, чтобы зарегистрировать субботник, нужно написать письмо по электронной почте jelena.magdina@narva.ee или позвонить по телефону 58553190 ( в рабочее время). При регистрации укажите: количество инвентаря, место уборки и дату / время. Позднее мэрия Нарвы доставит мешки для мусора и вывезет собранный мусор.

В Нарве помимо городской есть также и государственная земля, и на ней также могут быть стихийные свалки, которые активные горожане захотят ликвидировать в рамках месячника благоустройства. Имеет ли это значение при организации субботника? «Субботники организуются с целью уборки городских территорий. Поэтому важно предварительно зарегистрироваться и указать адрес, где именно будет проводиться субботник. Если окажется, что это государственная земля, мы подскажем, куда обратиться по поводу стихийной свалки», - пояснила Елена Магдина.

Также горожане спрашивали, нельзя ли во время прогулок собирать и складывать в мешки различный растительный мусор, который за зиму скопился на территории всеми любимой Ореховой горки. «На Аккекюла в рамках месячника также обязательно состоится субботник, мы уже запланировали там установку контейнера для мусора», - рассказала специалист.

Важно помнить, что правило 2+2 должно соблюдаться при проведении различных публичных мероприятий и на улице, в том числе и при проведении субботников (исключение составляют семьи). Также не разрешено участие в публичном мероприятии более 10 человек. «Просим соблюдать все правила поведения при пандемии и обязательно надевать маску и перчатки», - говорится в сообщении мэрии.

Также мэрия призывает всех землевладельцев - квартирные товарищества, гаражные товарищества, садоводческие товарищества, предприятия, школы и детские сады — организовать благоустройство своих территорий.

Ирина ТОКАРЕВА