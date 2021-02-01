23 апреля Нарвская центральная библиотека приглашает

Дата публикации: Сегодня, 15:50 Просмотрено: 125

Принять участие в электронной интеллект-игре «Здравствуй, Грузия». Интеллект-игра пройдет на платформе Zoom. Начало в 16.00 Можно играть одному или семьей.

Фото: wikimapia.org

Участие в игре бесплатное! Регистрируйтесь (http://narvalib.ee/index.php/ru/3257-elektronnaya-intellekt-igra-zdravstvuj-gruziya)

и получайте на ваш электронный адрес ссылки игры.

Победителю электронной интеллект-игры – приз от Нарвской центральной библиотеки!

Narva Keskraamatukogu

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