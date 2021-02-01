23 апреля Нарвская центральная библиотека приглашает

Город / Конвейер новостей23 апреля Нарвская центральная библиотека приглашает
Дата публикации: Сегодня, 15:50 Просмотрено: 125
Принять участие в электронной интеллект-игре «Здравствуй, Грузия». Интеллект-игра пройдет на платформе Zoom. Начало в 16.00 Можно играть одному или семьей.
Фото: wikimapia.org
Участие в игре бесплатное! Регистрируйтесь (http://narvalib.ee/index.php/ru/3257-elektronnaya-intellekt-igra-zdravstvuj-gruziya)
и получайте на ваш электронный адрес ссылки игры.
Победителю электронной интеллект-игры – приз от Нарвской центральной библиотеки!
Narva Keskraamatukogu
Инфо: 35 9436