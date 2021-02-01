Viru Prospekt 23 апреля Нарвская центральная библиотека приглашает » Сайт газеты "Виру Проспект" и "Нарвская газета" - новости Нарвы и всей Эстонии
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Город / Конвейер новостей23 апреля Нарвская центральная библиотека приглашает

Дата публикации: Сегодня, 15:50 Просмотрено: 125

Принять участие в электронной интеллект-игре «Здравствуй, Грузия». Интеллект-игра пройдет на платформе Zoom. Начало в 16.00 Можно играть одному или семьей.

23 апреля Нарвская центральная библиотека приглашает
Фото: wikimapia.org

Участие в игре бесплатное! Регистрируйтесь (http://narvalib.ee/index.php/ru/3257-elektronnaya-intellekt-igra-zdravstvuj-gruziya)
и получайте на ваш электронный адрес ссылки игры.
Победителю электронной интеллект-игры – приз от Нарвской центральной библиотеки!

Narva Keskraamatukogu
Инфо: 35 9436

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