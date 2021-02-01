Завтра - пристрелка к большому обсуждению о том, какой быть Нарве

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Уже завтра, 22 апреля, в 16.00 стартует первое предварительное мероприятие перед городским хакатоном Garage48 Narva. Можно поделиться своими идеями, можно покритиковать чужие, можно найти свою команду, можно просто послушать. И примкнуть к активным горожанам позже — 14 мая.

Известная нарвская художница, преподаватель Нарвской художественной школы Ольга Тюрина намеревается участвовать в предварительном мероприятии хакатона: «Хочу протестировать идею превращения в выставочные площади витрин нарвских кафе и магазинов. Это уже с успехом делается в Таллинне, в Раквере». Начало положено: в витрине популярного кафе «Бублик» разместилась мини-экспозиция картин учеников Ольги «Интересный город». ФОТО: Светлана ЗАЙЦЕВА

Как мы уже сообщали (см. «НГ» № 14 за 8 апреля с.г.), 14 — 16 мая в Нарве на базе креативного паба OBJEKT (Линда, 2) пройдет городской хакатон Garage48 Narva, к участию в котором приглашают жителей Нарвы и Ида-Вирумаа — как бывших, так и нынешних, независимо от возраста и социального статуса. Хакатон — это современная форма большого обстоятельного обсуждения актуальных проблем, в данном случае нарвских. Дискуссии идут в командах и под руководством менторов — то есть специалистов своего дела, которые помогают оценить идеи, подсказывают, как доработать их, чтобы затем подать в фонды или на рассмотрение городским властям (в тот же народный бюджет, например). Короче говоря, хакатон — это возможность активно высказаться и совместными усилиями найти решение тех или иных проблем, связанных с жизнью города, создать какие-то новые услуги, объекты, городские программы.

Так вот 22 апреля пройдет, скажем так, «пристрелка» к большому майскому обсуждению. Предварительное мероприятие будет идти в онлайн-среде. Накануне завтрашнего события спешу задать пару уточняющих вопросов представителю проекта Garage48 Narva Марис Хеллранд.

- Что это означает — предварительное мероприятие хакатона?

- Цель предварительного мероприятия — поближе познакомить участников с темами и вдохновить их. Многие все еще могут иметь приблизительное представление о том, чем они хотят заниматься на хакатоне. Предварительное мероприятие поможет прояснить это. Помимо вдохновляющих спикеров, под руководством наставников Garage48 пройдет мозговой штурм, где они помогут разработать конкретную идею проекта из идей, которые затем перенесут на хакатон. Предположим, у вас есть идея для народного бюджета, но вы не уверены, стоит ли с ней публично выступать. Вот как раз завтра можете попробовать ее обкатать.

- И о чем завтра пойдет речь?

- Мы выбрали две темы — городское пространство и сообщество. У нас 4 спикера:

Иван Сергеев - ранее работал главным архитектором Нарвы, в настоящее время координатор составления плана справедливого перехода региона Ида-Вирумаа при Министерстве финансов, Полина Ляшева - руководитель проектов НКО «Ласнаидея», работает над тем, чтобы сделать район Ласнамяэ лучшей средой для жизни, Юта Сааревет - глава отдела прав лиц с ограниченными возможностями при канцлере права, Алла Оявере — старший специалист Департамента социальной помощи Нарвы. После дискуссий мы проведем воркшоп на эстонском и русском языках, на котором наши эксперты и наставники помогут вам перенести ваши мысли и идеи на бумагу, чтобы подготовить их для хакатона.

Почему хакатон называется Garage?

Марис Хеллранд:

- А потому, что многие американские большие технологические фирмы начинали свою деятельность в гаражах. На мой взгляд, это название хорошо подходит для Нарвы: здесь также много гаражей, где люди проводят время, постоянно что-то придумывая, как изобретатели.

- Все участники должны будут сразу разбиться на группы или пока участвуют все скопом?

- Делимся на две группы в зависимости от языковых навыков людей. В предварительном мероприятии участвовать будут все вместе. Подскажем, как создать команду вокруг вашей идеи. Хочу подчеркнуть: участвовать в предварительных мероприятиях можно как в одиночку, так и командой, как с идеей, так и без нее.

- А можно не регистрироваться в качестве участника, а просто послушать, о чем там будут говорить?

- Да, выходите на https://www.facebook.com/events/1307379402991060. Трансляция мероприятия будет завтра идти и на страничке Нарвы в Фэйсбуке: https://www.facebook.com/LinnNarva Но, понятно, что без регистрации вы не сумеете участвовать в дискуссии, будете только слушателем. Однако вы можете написать о своей идее и отправить сообщение.

- Следующее предварительное мероприятие пройдет через неделю, 29 апреля. Вы ждете на него новых людей, или это будет продолжение первой встречи?

- 29 апреля в повестке дня новые темы, так что принять в нем участие могут и новые люди, и те, кто будет участвовать завтра.







Зарегистрироваться на мероприятие, которое пройдет 22 апреля можно по ссылке:

https://garage48.typeform.com/to/AVHlw6Qz

Подать заявку на участие в хакатоне можно до 10 мая в э-среде Eventornado:

https://eventornado.com/event/G48-Narva#home





Светлана ЗАЙЦЕВА