Расписание: На нарвские дачи будут ходить дополнительные автобусы

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Как мы уже писали, нарвская мэрия приняла решение со среды запустить дополнительные рейсы в часы пик на наиболее загруженных «садовых» маршрутах с целью уменьшить возможность распространения коронавируса через общественный транспорт.

Как сообщила нашему изданию старший специалист департамента городского хозяйства Вера Михайлова, сегодня, 21 апреля, действительно заключен договор о дополнительных рейсах с фирмой-перевозчиком Atko Bussiliinid AS, обслуживающей нарвские городские маршруты. «Пока договор с перевозчиком заключен до 30 апреля, затем посмотрим, какая ситуация с ковидом будет через полторы недели», - уточнила специалист.

По рабочим дням по два автобуса сразу будут запущены на маршрутах: №38 — в 8.30 и 16.45 (здесь и далее указываем время отправления рейса с конечной остановки из Нарвы, соответственно, те же два автобуса потом отправляются с конечной остановки в садах);

№39 — в 11.00 и 15.30; №41 — 9.15 и 17.10. По выходным дням по два автобуса будут запущены на маршрутах: № 36 — 10.10, 11.30, 15.45; №37 — 8.10 и 15.00, №38 — 8.30 и 13.40; №39 — 12.05 и 15.30; №41 — 9.15 и 12.45.

Ирина Токарева