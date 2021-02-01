Партия реформ на местные выборы в Нарве хочет выйти со своим списком

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Премьер-министр Эстонии и председатель Партии реформ Кая Каллас заявила, что реформисты хотят выйти со своим избирательным списком на предстоящих осенью муниципальных выборах.

Фото: AFP 2019 / Raigo Pajula

"Нарва всегда была для нас очень сложным регионом, как и вообще Ида-Вирумаа. Мы стараемся найти новых людей, но политическая логика Нарвы совсем другая, особенно если мы говорим о местных выборах", - сказала Кая Каллас в интервью "Радио 4".

В этом году об участии в муниципальных выборах в Нарве своими списками уже заявили Центристская партия, Консервативная народная партия (EKRE) и партия "Эстония 200". Реформист Сергей Горлач недавно стал вице-мэром в Нарве, представляя в правящей коалиции процентристскую фракцию "Кеск".

"В Нарве активно происходит движение между разными партиями, очень легко перемещаются люди и между избирательными союзами. Те люди, которым местные доверяют. Но, конечно, мы хотим выйти со своим партийным списком, и работаем для этого", - подчеркнула Каллас.

Лидер реформистов и глава правительства собирается посетить Ида-Вирумаа с визитом 30 апреля.

Полностью интервью с Каей Каллас читайте и слушайте здесь.

ERR.EE