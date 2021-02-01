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Город / В центре вниманияМаргус Улст стал новым членом Нарвской больницы

Дата публикации: Вчера, 12:53 Просмотрено: 338

Городская управа Нарвы приняла решение ввести в состав совета Нарвской больницы двух специалистов, среди которых и Маргус Улст, бывший руководитель Валгаской больницы, отправленный в конце января в отставку из-за того, что предлагал внеочередную вакцинацию от коронавируса своим товарищам по клубу Rotary.

Маргус Улст стал новым членом Нарвской больницы
Маргус Улст Фото: Tiit Loim

Как рассказала радионовостям ERR мэр Нарвы и председатель совета Нарвской больницы Катри Райк, Улст был и одним из участников недавно завершившегося конкурса на пост руководителя медицинского учреждения.

"Он участвовал в конкурсе на пост члена правления Нарвской больницы. Его видение понравилось совету, поэтому мы решили его привлечь к себе в качестве члена совета", - сказала Райк, не уточнив, чем конкретно впечатлил Маргус Улст.

А тот факт, что ранее Маргус Улст лишился поста руководителя Валгаской больницы, поскольку предлагал своим коллегам по клубу Rotary вне очереди получить вакцину от коронавируса, нарвскую власть не смутил.

"Нам об этом факте известно, но я еще раз повторю: доктор Улст имеет большой опыт в сфере медицины. Он работал в клинике Тартуского университета, руководил больницей. Теперь он один из членов совета Нарвской больницы, но не является ее руководителем", - сказала Катри Райк.

Также в совет Нарвской больницы введен и действующий руководитель Клиники Тартуского университета Прийт Перенс. Это назначение, по словам Райк, улучшит взаимодействие двух больниц.

Катри Райк заверила, что у города нет планов превращать Нарвскую больницу в филиал клиники Тартуского университета.

Помимо этого городская управа официально отозвала из совета выбранного новым руководителем Нарвской больницы Аго Кыргвеэ. Заявление о выходе из состава надзорного органа он подал 8 марта. По уставу больницы, покинуть должность он должен был 10 апреля.

Ранее Райк заявляла, что Кыргвеэ не участвовал ни в одном из обсуждений, связанных с конкурсом.

В совет Нарвской больницы также входят депутаты Нарвско горсобрания от правящей коалиции Антон Праткунас, Екатерина Голубцова и Хели Адамович.

ERR.EE

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Комментарии (2)

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вопрос
Вчера, 16:14
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Ни слишком ли много членов на одну маленькую больницу да ещё людей с подмоченной репутацией ? Госпожа Райк количество чиновников в Нарве переходит все разумные границы . Не удивлюсь что к осени будет пристроен к кормушке продавец одеял когда проест за лето деньги полученные при увольнение с поста руководителя .
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мик
Вчера, 18:04
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больница повторяет судьбу города.В 90м году жителей было83 тысячи,сейчас 54 тысячи.Исчезли крупные предприятия,народ в поисках работы ходит по всему миру.Соответственно  снижается уровень потребности в медицинской помощи.Хотя и здесь не последнюю роль играет политика.Так что и куча членов совета(столько не нужно) проблемы не решит.

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