Маргус Улст стал новым членом Нарвской больницы

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Городская управа Нарвы приняла решение ввести в состав совета Нарвской больницы двух специалистов, среди которых и Маргус Улст, бывший руководитель Валгаской больницы, отправленный в конце января в отставку из-за того, что предлагал внеочередную вакцинацию от коронавируса своим товарищам по клубу Rotary.

Маргус Улст Фото: Tiit Loim

Как рассказала радионовостям ERR мэр Нарвы и председатель совета Нарвской больницы Катри Райк, Улст был и одним из участников недавно завершившегося конкурса на пост руководителя медицинского учреждения.

"Он участвовал в конкурсе на пост члена правления Нарвской больницы. Его видение понравилось совету, поэтому мы решили его привлечь к себе в качестве члена совета", - сказала Райк, не уточнив, чем конкретно впечатлил Маргус Улст.

А тот факт, что ранее Маргус Улст лишился поста руководителя Валгаской больницы, поскольку предлагал своим коллегам по клубу Rotary вне очереди получить вакцину от коронавируса, нарвскую власть не смутил.

"Нам об этом факте известно, но я еще раз повторю: доктор Улст имеет большой опыт в сфере медицины. Он работал в клинике Тартуского университета, руководил больницей. Теперь он один из членов совета Нарвской больницы, но не является ее руководителем", - сказала Катри Райк.

Также в совет Нарвской больницы введен и действующий руководитель Клиники Тартуского университета Прийт Перенс. Это назначение, по словам Райк, улучшит взаимодействие двух больниц.

Катри Райк заверила, что у города нет планов превращать Нарвскую больницу в филиал клиники Тартуского университета.

Помимо этого городская управа официально отозвала из совета выбранного новым руководителем Нарвской больницы Аго Кыргвеэ. Заявление о выходе из состава надзорного органа он подал 8 марта. По уставу больницы, покинуть должность он должен был 10 апреля.

Ранее Райк заявляла, что Кыргвеэ не участвовал ни в одном из обсуждений, связанных с конкурсом.

В совет Нарвской больницы также входят депутаты Нарвско горсобрания от правящей коалиции Антон Праткунас, Екатерина Голубцова и Хели Адамович.

ERR.EE