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На нарвские дачи пустят дополнительные рейсы

В минувшую субботу специалисты департамента городского хозяйства мониторили «садовые» рейсы городских автобусов и выяснили, что наиболее загруженными являются маршруты 36, 37, 38, 39. В настоящий момент горуправа планирует со среды запустить дополнительные рейсы на этих маршрутах с целью уменьшить возможность распространения коронавируса через общественный транспорт.

Один из наиболее перегруженных маршрутов - № 38

Отметим, что на прошлой неделе читатели нашего сайта также просили обратить внимание мэра на проблему перегруженных автобусов: «Уважаемая Катри Райк! Только что приехали на дачном автобусе №38. С короной мы, Ида-Вирумаа, впереди всех уездов. Нарва - город пенсионеров, чаще одиноких. Что творилось в автобусе?! Все посадочные места заняты, в проходе стояли примерно 30 человек. В прошлом году жители нашего города массово не болели, а автобусы перевозили по 15 человек, сразу же подходил другой, кстати, и билеты не покупали. Но это не главное, билет пенсионеры купят. Но нельзя же столько людей собирать в автобусе! Дачный сезон начался, все едут что-то сделать на своём участке. Ведь известно, что весенний день год кормит. Пожалуйста, помогите пенсионерам в этом вопросе, проявите о нас заботу». Это обращение редакция сразу же переслала мэру и, вероятно, оно также повлияло на решение о дополнительных рейсах.

Договор с АТКО подпишут в среду

«Мы выделяем деньги на дополнительные автобусы, чтобы было больше воздуха и возможностей держать дистанцию», - рассказала журналистам на инфочасе Катри Райк. Она подчеркнула, что это особенно важно с учетом того, что показатель заболеваемости Covid-19 у нас все еще довольно высок и он выше среднего по Эстонии. «По информации Департамента здоровья, 11% заражений имеют неясный источник, в том числе этим источником может являться общественный транспорт», - отметила Катри Райк. Со своей стороны, она призвала горожан соблюдать в общественном транспорте максимальную осторожность, в том числе, пользоваться перчатками.

Информация о дополнительных рейсах в ближайшее время должна появиться на городском сайте www.narva.ee и городской страничке Narva Linn в фейсбуке. По словам Райк, помимо произведенной департаментом городского хозяйства «разведки», данные о наиболее загруженных маршрутах даст также фирма-перевозчик АТКО. По словам вице-мэра Нарвы Сергея Горлача, в управе сохранилась также информация о времени пиковой наполняемости автобусов с прошлого года, когда по требованию правительства о 50% заполняемости автобусов были созданы дополнительные рейсы.» У нас сохранилась информация, в какое время лучше всего организовать дополнительные рейсы, и мы ее берем за основу», - отметил он. Планируется разгрузить утренние и вечерние рейсы, а также рейсы в выходные дни. Договор с АТКО подпишут в среду, всего фирма-перевозчик может выделить на городские маршруты 4 дополнительных автобуса в день. На дополнительные рейсы город планирует выделить около 35 тысяч евро.

Ирина Токарева