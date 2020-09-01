И снова о городских часах жители КТ готовы платить за электричество для них

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В запросе «Нарвской Газеты», сделанном властям города в виде публикации «Кому мешали часы на улице Пушкина?» ( «НГ» № 14 от 8 апреля) содержалась просьба к городским властям вернуть на привычное место городские часы (или их дубликат) на фасад дома №17 по улице Пушкина. В редакцию поступил ответ от старшего специалиста по коммунальным вопросам Департамента городского хозяйства Нарвской горуправы Риммы Алексеевой.

Место городских часов по-прежнему пустует. Но крепления и проводка для их установки в привычном месте сохранены.

Римма Алексеева:

- По просьбе вице-мэра отвечаю на ваш запрос о часах на улице Пушкина. Часы, располагающиеся на фасаде здания Пушкина, 17, не работают уже много лет. На данный момент механизм часов настолько устарел, что ремонт их невозможен. Также сообщаем, что дом Пушкина, 17 является частной собственностью, и устанавливать на фасад дома любые элементы у города Нарвы нет юридического права. Городская управа рассматривает возможность установить городские часы на муниципальной территории.

Редакция выражает признательность чиновникам за оперативное реагирование на нашу публикацию. Однако мы не можем оставить ответ старшего специалиста без комментария. Тем более, что публикация о часах вызвала очень оживленную дискуссию в социальных сетях.

Уже не первый раз, отвечая на вопросы нарвитян об этих часах в местной прессе, «белые воротнички» говорят, что эти часы «не работают уже много лет». Памятуя о том, что еще до ремонта фасада этого здания, начавшегося осенью 2019 года, как и после завершения ремонта часы шли, мы усомнились в достоверности этого высказывания. Нашу правоту подтвердила и управляющая КТ «Пушкина, 17» Елена Монахова. Она рассказала нашему изданию, что вполне исправно работавшие часы были сняты строителями с фасада перед его ремонтом и возвращены на место по его завершении. Однако через некоторое время, рассказывает Елена, жители обратили внимание, что часы с фасада исчезли, по некоторым данным их сняли представители власти. «Наши жильцы даже ходили в управу и просили вернуть часы на место, - вспоминает Елена, - но им отвечали, что часы … не работают».

В разговоре с корреспондентом Елена обронила, что часы в последнее время устанавливали разными по форме - круглыми, потом квадратными. Но это не принципиально, главное, чтобы по ним можно было узнавать, который сейчас час.

В ответе чиновника говорится о том, что «механизм часов настолько устарел, что ремонт их невозможен». Но тогда остается неясным: механизм каких часов устарел — круглых или квадратных? Повесьте тогда те, что работают! А устаревший вариант пусть остается в музее.

И последнее. Думается, что рассуждать по поводу отсутствия юридического права устанавливать часы на не городской недвижимости имело бы смысл, если бы владельцы дома были против. Но они, как мы выяснили, только за! Жители дома, по словам управляющей КТ, гордятся тем, что именно их здание нарвитяне именуют «домом с часами», и тем, что часы давно стали визуальной изюминкой здания, его фишкой. Более того, члены товарищества готовы сами оплачивать потребляемое часами электричество (как это было, по словам Монаховой, и раньше). К тому же строители по просьбе собственников оставили нетронутыми необходимые для установки и работы часов коммуникации на фасаде дома.

Не стал ли помехой для возвращения часов на привычное место некий проект горуправы по установке городских часов на муниципальной территории? А ведь для него могут потребоваться немалые средства. В нынешнее коронакризисное время, наверное, есть у власти дела и поважнее.

Словом, уважаемые городские чиновники, сделайте доброе дело. Верните людям на место привычные часы!

Наталья СОБОЛЕВА

Фото: Наталья СОБОЛЕВА



