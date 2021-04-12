Художественная галерея: придем и - не узнаем

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Свое тридцатилетие Художественная галерея Нарвского музея отмечает нетривиальным образом — крупными строительными работами в своем самом большом, так называемом северном зале. При этом, главный выставочный зал претерпевает, прямо скажем, масштабные изменения.

Директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова: «Нашу Художественную галерею капитальный ремонт еще ждет. А пока мы перестраиваем северный зал, где будет находиться постоянная экспозиция художественной коллекции Нарвского музея».

Днем рождения Художественной галереи, филиала Нарвского музея, считается 11 апреля 1991 года — когда в отреставрированном и специально перепроектированном под музейное пространство старинном бывшем пороховом амбаре на бастионе Глория открылась первая выставка.

- Поскольку общая ситуация снова внесла коррективы в жизнь музеев и выставочных площадок, тридцатилетний юбилей Нарвской Художественной галереи мы отмечаем виртуально - на странице Нарвского музея и Художественной галереи в Facebook, а также в блоге музея, - говорит директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова. – Однако мы искренне надеемся, что настоящим подарком к этому юбилею станет новая постоянная экспозиция, в которой будут представлены произведения из богатой художественной коллекции нашего музея. В настоящий момент ведутся масштабные строительные работы, ведь экспозиция откроется в совершенно по-новому организованном пространстве.

Поднимаемся с госпожой директором на второй этаж; Мария открывает дверь в главный выставочный зал, и вместо привычного, прекрасно знакомого помещения я попадаю в абсолютно новое пространство. Теперь не один большой белый зал — а целый лабиринт из множества залов (пока не понимаю сколько их), где-то уже видны новые яркие стены - это горчичный и цвет морской волны, другие ждут покраски (интересно, в какой цвет?!); рабочие тянут провода, монтируют освещение…Непривычно — это мягко сказано… Но удивительное ощущение: кажется, что эта часть второго этажа многократно увеличилась.

В зале напротив — так называемом южном — выдыхаю: он по-прежнему один и «гомогенный», и стены опять белые. Хотя, когда в прошлом году их вдруг перекрасили в радикально яркие цвета (под стать экспонируемой в этом зале современной живописи?), это было очень неожиданно, но красиво.

Мы искренне надеемся, что настоящим подарком к этому юбилею станет новая постоянная экспозиция, в которой будут представлены произведения из богатой художественной коллекции нашего музея.

- А на третьем и на первом этаже посетителей тоже будут ждать радикальные изменения? - осторожно интересуюсь я у директора музея.

- Нет, третий этаж — по-прежнему занимают фонды музея. И это изменится только после капитального ремонта галереи, который прописан в стратегии развития музея, но ждать его, вероятно, не менее пяти лет, - отвечает Сморжевских-Смирнова. - А вот на первом этаже в июне в течение целой недели будет открыта реставрационная иконописная мастерская. В ней каждый желающий под руководством профессиональных реставраторов (они приедут из музеев со всей Эстонии) сможет познать азы этого мастерства и даже поучаствовать в восстановлении икон, пострадавших в пожаре церкви Казанской иконы Божией Матери в Нарва-Йыэсуу в феврале этого года. Иконы после пожара были доставлены в нашу галерею, в специально оборудованное помещение. Некоторые из них уже находятся в лабораториях реставраторов, другие же еще дожидаются расчистки и восстановления.

О необычной реставрационной мастерской я обещаю рассказать читателям «НГ» в отдельном материале.

А пока - интервью с директором Художественной галереи Нарвского музея Раэль Артель.

- Раэль, скажите, пожалуйста, чем вызвана кардинальная перестройка большого зала галереи?

- В северном зале Художественной галереи ведутся действительно крупные строительные работы. Устанавливаем стены, заменяем освещение и делаем помещение максимально красивым и удобным, чтобы уже в ближайшее время там смогла открыться наша постоянная экспозиция. Коллекция произведений искусства Нарвского музея насчитывает более 1700 произведений, из которых мы будем постоянно выставлять около 200 работ. Поскольку в художественной коллекции находится много интересных произведений, увидеть которые у людей никогда не было возможности, нам и понадобились стены, на которых можно будет разместить эти работы. - И что этот зал будет представлять из себя в конечном итоге? - Думаю, что постоянная выставка будет выглядеть захватывающе! Мы стремимся к тому, чтобы на выставку был повод возвращаться снова и снова, чтобы посетителям было комфортно находиться там. Также важно, чтобы на экспозиции было удобно и безопасно принимать группы школьников и детсадовцев, проводить музейные уроки.

- Что уже сделано и что еще предстоит?

- Уже возведены стены и отремонтирован потолок. Сейчас в помещении работают мастера по внутренней отделке, монтажники освещения и электрооборудования, сотрудники охранной фирмы. Предстоит установить ковровое покрытие, покрасить стены. Разные фирмы занимаются производством выставочной мебели – поскольку в нашей коллекции много красивой старинной графики, мы хотим показать ее как можно больше. Однако графика чувствительна к свету. Для ее экспонирования мы заказали специальные отдельные шкафы с большими ящиками, которые каждый посетитель может открывать самостоятельно.

- Ждет ли подобную реорганизацию другой большой зал? И что будет в нем?

- В южном зале такой реконструкции не будет. Выставку Бориса Уварова планируется открыть накануне Иванова дня, её оформление определит куратор выставки Карин Тайдре. Да, вы услышали верно: многолетняя заведующая Художественной галереи согласилась снова поработать в Нарве и сделать ретроспективную выставку известного нарвского художника Бориса Уварова.

- Раэль, расскажите, пожалуйста, о концепции новой постоянной экспозиции.

- Постоянная экспозиция под названием «Жизнь или карма? Нарвские истории» ставит целью показать нашу художественную коллекцию и ее различные слои как можно полноценно. В экспозиции будут представлены портреты русских правителей, работы из собрания Лаврецовых, а также графика соцреализма и картины нарвских художников. Название «Жизнь или карма?», которое перефразирует припев популярной песни Nublu и Gameboy Tetris, - это вопрос, который я держала в голове на протяжении всего процесса создания выставки: как такое возможно, что в Нарвском музее сосредоточилось такое множество разноликих произведений?! Случайность ли это, как обычно и бывает в жизни? Или за этим стоят правильные решения, принятые в непростые времена городом Нарва и Нарвским музеем? Мы знаем, что многие произведения были потеряны во время войны, но музей вел себя так разумно и ответственно, что многие очень хорошие произведения были сохранены и надежно защищены. Сегодня мы можем их выставить. Выставка будет очень многоплановая. Я рекомендую прийти и увидеть ее своими глазами!

В южном зале реконструкции не будет, и стены опять белые. Накануне Иванова дня здесь планируется открыть выставку картин известного нарвского художника Бориса Уварова. Её куратором выступит легендарная Карин Тайдре.

- И когда откроются обновленные помещения Художественной галереи?

- Мы работаем максимально быстро, но нам сильно мешает коронакризис и различные ограничения. Строительные работы ведут разные компании, мы зависим от них. Многие люди оказались на карантине или заболели в период подготовки к этой выставке, работают удаленно, это все сказывается. Мы сможем с размахом открыть экспозицию, когда закончатся правительственные ограничения, и мы снова сможем проводить мероприятия в закрытых помещениях. Когда это произойдет, наверное, пока никто не знает…

Наша справка: См. на https://blog.narvalinnus.ee: интервью с первой заведующей Художественной галереи Карин Тайдре, интервью с директором Нарвского музея Эльдаром Ефендиевым.





Светлана ЗАЙЦЕВА

P.S.

Благодарю за помощь в подготовке материала музейного педагога Дмитрия Недопёкина.

ФОТО: Светлана ЗАЙЦЕВА