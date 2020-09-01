Почему у рынка не оказалось разрешения на использование

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В прошлом номере «Нарвская Газета» рассказала об открытии в Нарве нового продовольственного рынка на Таллиннском шоссе, 28 — в доме, известном нарвитянам как здание бывшего банка.

Продуктовый рынок на Таллиннском продолжает работать. ФОТО: Наталья Соболева

Говорилось в публикации и о том, что рынок открылся без разрешения на использование от городских властей, о чем сообщила на инфочасе для прессы мэр Нарвы Катри Райк. К моменту выхода прошлого номера в свет ответ на запрос редакции по этому поводу из Строительного надзора еще не подоспел. Знакомим читателей с ним сегодня.

Ситуацию прокомментировала руководитель отдела надзора Департамента архитектуры и городского планирования Нарвской горуправы Эллен Уускюла.

Согласно Приложению № 2 к Строительному кодексу, сообщает госпожа Уускюла, после реконструкции нежилого здания площадью более 60 м2 необходимо подать заявление о разрешении на его использование в самоуправление. Подачу заявления о разрешении на использование и наличие такого разрешения, поясняет чиновник, обеспечивает собственник здания.

К середине прошлой недели разрешение на использование перестроенного здания на Таллиннском шоссе, 28 еще не было выдано, но ходатайство о разрешении на использование, по словам Эллен Уускюла, уже находилось в стадии обработки. Оно было подано собственником 19 марта 2021 года.

Однако, обращает внимание руководитель отдела надзора, в представленной документации были выявлены недостатки, и, согласно Строительному кодексу, заявка была возвращена в указанный срок для устранения недостатков. Кроме того, сообщила Уускюла, было возбуждено производство по государственному надзору в отделе надзора и службе охраны порядка Департамента городского хозяйства.

Может ли работать предприятие, не получившее после завершения реконструкции означенное разрешение? Не подлежит ли оно в таком случае принудительному закрытию? - поинтересовалось наше издание у чиновника.

Оказалось, что подвергнуться принудительному закрытию здание, не получившее разрешение на использование после реновации, может в том случае, если во время процедуры подачи и оформления ходатайства оно оценивается как опасное или недостатки, обнаруженные во время процедуры, не устраняются.

Подготовила Наталья СОБОЛЕВА

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