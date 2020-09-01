В Нарвской крепости начинается серия концертов камерной музыки

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7 мая в зале Reconditorium Нарвского замка начнется серия концертов камерной музыки. Слушатели смогут насладиться прекрасными мелодиями в исполнении ведущих эстонских музыкантов. Три концерта состоятся уже весной, затем серия продолжится во второй половине года.

7 мая в зале Reconditorium Нарвского замка начнется серия концертов камерной музыки.. Фото: Материалы для прессы.

7 мая в 19:00 начнется сольный концерт клавесинистки Имби Тарум. 21 мая в 19:00 меццо-сопрано Юлия Савицкая и баритон Атлан Карп исполнят под аккомпанемент Пийи Паэмурру известные оперные арии и любовные дуэты. 27 мая в 19:00 концерт даст флейтистка Мизуки Шиндо.

«Все идет, как и положено весной: душа поет, все в цвету, на сердце любовь», – говорит организатор серии концертов Юлия Савицкая.

В этом году в рамках серии концертов камерной музыки, которые пройдут в Нарвской крепости, состоится 10 мероприятий.

В продажу поступило ограниченное количество билетов стоимостью 5 евро (для школьников посещение концертов бесплатно). Билеты можно приобрести в Piletilevi или написав по адресу cammerkontserdid@gmail.com.

Вход на концерт также бесплатен для детей с особыми потребностями и их сопровождающих. Кроме того, перед началом концерта они смогут принять участие в бесплатной экскурсии по музею от Нарвской крепости.

Юлия Савицкая