Новое кольцо на Пушкина-Мальми: будет лучше прежнего или нет?

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Раздражающий многих нарвских автомобилистов перекресток улиц Пушкина и Мальми с понедельника, 12 апреля, закрыт на реконструкцию, после чего вместо временного пластикового кольца на этом месте появится постоянное.

После реконструкции пешеходный переход на улице Пушкина перенесут подальше от кольца, чтобы обеспечить нормальное движение транспорту. Фото: Алексей ЕКИМОВ

Эта новость вызвала негативные эмоции со стороны части наших читателей, которые высказали критические замечания и в адрес специалистов Департамента городского хозяйства, и в адрес вице-мэра Сергея Горлача, который ранее, будучи депутатом горсобрания, не раз выступал против строительства кольца именно в этом месте.

По мнению противников кольца, основная проблема заключалась в том, что на перекрестке недостаточно места для такой развязки и было бы предпочтительней установить светофоры.

Как пояснил нашему изданию старший специалист по дорогам нарвского Департамента городского хозяйства Тоомас Мяги, он полностью согласен с тем, что временное кольцо создавало проблемы для участников движения. Именно потому, что кольцо вызывало столько споров, горуправа заказала проведение независимого аудита организации движения на данном перекрестке (liikluskorraldus audit) у опытной таллиннской фирмы. По словам Мяги, аудит выявил недостатки проекта, которые теперь будут устранены. А именно: будут перенесены подальше от перекрестка пешеходные переходы на Пушкина и Мальми, а также добавлены дорожные знаки, которые сделают схему движения четкой и понятной для всех его участников.

По словам специалиста, решение со светофором также имело свои минусы, которые не понравились бы уже жителям окрестных домов и владельцам бизнес-площадей на первых этажах. Это привело бы к тому, что транспорт, в том числе и большегрузный, стоял бы вблизи перекрестка намного дольше, что вызывало бы повышенную загазованность.

Вице-мэр Нарвы Сергей Горлач сказал нашему изданию, что, хотя действительно новое решение кольцевой развязки значительно лучше временного, он лично по-прежнему считает, что строительство кольцевой развязки в данном месте неоправданно. «Да, хуже не станет, но она и не улучшит ситуацию никоим образом: на мой взгляд, это перестройка ради перестройки. Но, когда я вступил в должность, договор о строительстве нового перекрестка уже был заключен, а еще через неделю стало известно о том, что государство поддержало реконструкцию транзитных дорог в Нарве суммой в 1,7 миллиона евро. В такой ситуация отказ от строительства кольцевой развязки означал бы и потерю этой крупной поддержки, которая позволит, в том числе, реконструировать улицы Линда и Мальми», - рассказал Сергей Горлач.

Перестройка перекрестка Пушкина-Мальми обойдется в 233 тысячи евро, из них 90 тысяч — из городского бюджета, остальная сумма — государственная поддержка. По плану работы закончатся до 31 мая.

Ирина Токарева

Галерея: Татьяна ЗАВЬЯЛОВА