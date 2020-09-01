Новое кольцо на Пушкина-Мальми: будет лучше прежнего или нет?

ГородНовое кольцо на Пушкина-Мальми: будет лучше прежнего или нет?
Дата публикации: Сегодня, 10:30 Просмотрено: 877
Раздражающий многих нарвских автомобилистов перекресток улиц Пушкина и Мальми с понедельника, 12 апреля, закрыт на реконструкцию, после чего вместо временного пластикового кольца на этом месте появится постоянное.
Эта новость вызвала негативные эмоции со стороны части наших читателей, которые высказали критические замечания и в адрес специалистов Департамента городского хозяйства, и в адрес вице-мэра Сергея Горлача, который ранее, будучи депутатом горсобрания, не раз выступал против строительства кольца именно в этом месте.
По мнению противников кольца, основная проблема заключалась в том, что на перекрестке недостаточно места для такой развязки и было бы предпочтительней установить светофоры.
Как пояснил нашему изданию старший специалист по дорогам нарвского Департамента городского хозяйства Тоомас Мяги, он полностью согласен с тем, что временное кольцо создавало проблемы для участников движения. Именно потому, что кольцо вызывало столько споров, горуправа заказала проведение независимого аудита организации движения на данном перекрестке (liikluskorraldus audit) у опытной таллиннской фирмы. По словам Мяги, аудит выявил недостатки проекта, которые теперь будут устранены. А именно: будут перенесены подальше от перекрестка пешеходные переходы на Пушкина и Мальми, а также добавлены дорожные знаки, которые сделают схему движения четкой и понятной для всех его участников.
По словам специалиста, решение со светофором также имело свои минусы, которые не понравились бы уже жителям окрестных домов и владельцам бизнес-площадей на первых этажах. Это привело бы к тому, что транспорт, в том числе и большегрузный, стоял бы вблизи перекрестка намного дольше, что вызывало бы повышенную загазованность.
Вице-мэр Нарвы Сергей Горлач сказал нашему изданию, что, хотя действительно новое решение кольцевой развязки значительно лучше временного, он лично по-прежнему считает, что строительство кольцевой развязки в данном месте неоправданно. «Да, хуже не станет, но она и не улучшит ситуацию никоим образом: на мой взгляд, это перестройка ради перестройки. Но, когда я вступил в должность, договор о строительстве нового перекрестка уже был заключен, а еще через неделю стало известно о том, что государство поддержало реконструкцию транзитных дорог в Нарве суммой в 1,7 миллиона евро. В такой ситуация отказ от строительства кольцевой развязки означал бы и потерю этой крупной поддержки, которая позволит, в том числе, реконструировать улицы Линда и Мальми», - рассказал Сергей Горлач.
Перестройка перекрестка Пушкина-Мальми обойдется в 233 тысячи евро, из них 90 тысяч — из городского бюджета, остальная сумма — государственная поддержка. По плану работы закончатся до 31 мая.
Ирина Токарева
Галерея: Татьяна ЗАВЬЯЛОВА