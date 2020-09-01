Небольшие магазины в убытке из-за ограничений: "Зря платим за аренду"

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Несмотря на нынешнюю неласковую весну уже с конца марта на нарвских улицах идет торговля промтоварами самого разного ассортимента: нижнее белье, пальто и куртки, обувь, велосипеды, садовая мебель, стройматериалы, и т. д. Покупатели довольны тем, что товары можно осмотреть, пощупать и примерить. Но на лицах мерзнущих продавцов отчетливо читается уныние. «НГ» выясняла, переживут ли пандемию наши небольшие промтоварные магазинчики, а также крупные торговые центры.

Инна рассказывает, что для продажи товаров " на прилежащих территориях" предпринимателям пришлось вспомнить 90-е и купить торговые палатки.

Промтовары «первой необходимости»

В районе Кренгольма на пятачке у торгового центра возник целый импровизированный рынок с палатками. «Вспомнили лихие 90-е», - невесело шутят продавцы, чья торговля когда-то именно так и начиналась. Под боком — теплые помещения, за которые нужно ежемесячно вносить и арендную плату, и коммуналку, однако вступившие в силу из-за пандемии ограничения позволяют в случае промтоваров лишь торговлю drive-in или на прилежащей территории.

Разумеется, в необходимости ограничений никто не сомневается, однако жизнь продавцов это существенно осложнило. «Прежде всего, пришлось купить палатки - самая маленькая стоит около 300 евро - и идти работать на улицу», - рассказывает одна из продавцов, Инна. Палатка не особенно защищает от ветра и промозглой погоды и самих продавцов, и их товар, который портится от ветра и дождя. Да еще нужно потратить два часа на то, чтобы утром поставить палатку, все разложить и развесить, вечером — столько же времени, чтобы убрать. К вечеру ноги гудят и спина ноет, при этом приносит такая уличная торговля не прибыль, а лишь минимизацию убытков, утверждают продавцы. «Сейчас люди берут только товары «первой необходимости» - белье, носки, кроссовки — если старые уже порвались, куртки. Обязательно спрашивают скидку. Нарядные платья или пальто я уж и забыла, когда последний раз продавала», - рассказывает Инна. По ее словам, многие наемные продавцы отказались от такой работы, и на улице стоят в основном хозяева торговых точек.

Никакие пособия продавцам промтоваров не полагаются, утверждают они. «Конечно, в прошлом году мы получали от Кассы по безработице пособия на зарплату, но в этом не можем на них рассчитывать. Для того, чтобы получить пособие, предпринимателю-частному лицу нужно выполнить очень много условий. Нужно, чтобы прибыль снизилась вдвое по сравнению с прошлым годом. А у нас и в прошлом году прибыль была нулевая. К тому же продавцы не хотят работать на улице — они говорят, что не нанимались на таких условиях, и понять их можно», - рассказывают владельцы мелких торговых точек.

И на вопрос, сумеют ли мелкие магазинчики пережить коронакризис, владельцы отвечают: «кто-то переживет, но наверняка - не все».

«Не дадим закрыться»

В другом конце города, на Кангеласте, 3, по утрам тоже кипит работа — к 10 утра с одной стороны дома появляются стойки с верхней одеждой из магазина Prestiiž, c другой — велосипеды из автомагазина Mirel.

Хозяйка Prestiiž Татьяна признается, что мысль закрыться совсем возникла еще зимой — торговля уже около года идет без прибыли. «Но тогда нужно освободить помещения, а там товар. Арендную плату владелец не снизил, коммунальные платежи большие — вот и приходится как-то зарабатывать», - рассказывает она. По словам Татьяны, интернет-страничка магазину особых продаж не принесла. «Все хотят примерить одежду. Но и на улице примерять одежду далеко не всем удобно: люди забирают товар с собой, меряют, потом некоторые ее возвращают — не подошла». Покупательница Ирина рассказывает, что и она сама, и многие ее знакомые покупают здесь одежду уже больше восьми лет и очень хотели бы, чтобы магазин сохранился: выбор большой, одежда качественная. После примерки перед зеркалом, которое хозяйка держит в руках, Ирина решается приобрести пальто. «Как раз такое, чтобы сейчас носить», - довольна она.

Семидесятилетняя нарвитянка Валентина чтобы убедиться, что весенняя куртка хорошо на ней сидит, не дожидаясь зеркала, смотрится в стекло витрины.«Мы этому магазину поможем, не дадим закрыться», - жизнерадостно утверждает она, расплачиваясь за покупку.

Но в целом покупателей немного. «Такая торговля едва-едва позволяет покрыть коммунальные платежи. Жаль, что нельзя хотя бы по одному пускать клиентов в примерочную. В полиции нам сказали, что этого ни в коем случае делать нельзя», - рассказывает Татьяна.

Торговые центры справляются

Разумеется, нарвитянам хотелось бы, чтобы вынужденные трудности пережили и мелкие магазины, и крупные торговые центры. Поэтому мы поинтересовались, как дела у владельцев магазинов промтоваров в торговых центрах «Астри» и «Фама», справляются ли они со сложностями, возникшими в связи с ограничениями? Все ли магазины откроются после снятия ограничений? Например, наши читатели обратили внимание на то, что опустели прилавки небольшого, но довольно популярного обувного магазина Italyna King у самого входа в торговый центр Fama и спрашивают, не закроется ли он и, возможно, еще какие-либо магазины, арендующие торговые площади в центрах «Астри» и «Фама»?

Директор по маркетингу AS Astri-Narva Ольга Воронкова рассказала, что позволяет магазинам оставаться на плаву:

- Партнеры Astri Keskus и Fama Keskus достойно справляются с уже затянувшейся ситуацией, в которой мы все вынуждены достаточно долгое время находиться. Во время частичного закрытия торговых центров многие из них начали осуществлять продажу своих товаров через интернет-магазин на нашей платформе Astri.ee.

Для партнеров центра, имеющих собственные интернет-магазины, созданы специальные пункты Astri Pakipunkt, где клиент может забрать свою покупку безопасно и достаточно быстро, соблюдая все меры предосторожности. Обязательным остается ношение маски и соблюдение дистанции 2 метра с остальными посетителями.

Магазин Italyna King в Fama Keskus обязательно продолжит свою работу после того, как будут сняты ограничения и центр вернется в свой обычный график работы. Поводов для беспокойства нет, на данный момент магазин просто обновляет коллекцию обуви.

Мы со своей стороны заботимся о наших партнерах и на период, когда центр частично закрыт, значительно уменьшили арендную плату. Также у каждого из арендаторов есть возможность получить поддержку и со стороны государства, о которой он должен позаботиться уже сам, напрямую.

Нелишне спросить

-Действительно ли нет возможности при соблюдении определенных условий разрешить мелким магазинчикам пускать внутрь по одному клиенту для примерки одежды и обуви?

Ксения Козлова, инспектор Нарвского отделения Департамента здоровья:

- Введенные правительством ограничения предусматривают, что пока разрешена торговля только товарами первой необходимости — продуктами питания, лекарствами. Поэтому промтоварные магазины не могут быть открыты, даже если они готовы запускать клиентов по одному и по очереди. Пока магазины могут продавать свои товары через интернет, разрешена торговля на прилежащих территориях. Сейчас эпидемиологическая ситуация постепенно улучшается, и есть надежда, что после 26 апреля часть ограничений будет снята.

- Обращаются ли предприниматели, ведущие торговлю промтоварами, в Ида-Вируский центр предпринимательства (IVEK) с какими-либо вопросами, касающимися возможности получения поддержки?

Антон Праткунас, бизнес-консультант IVEK:

- В прошлом году обращались очень часто, тогда была возможность получить довольно большую поддержку, мы многим помогли оформить даже и сами ходатайства. В этом году практически не обращаются. Помимо компенсации зарплат работникам, чьи предприятия пострадали от ограничений, через Кассу по безработице поддержку предприятиям сейчас оказывает EAS. Пока поддержка выделена предприятиям туристического сектора, транспортным организациям и организаторам турпоездок.

Наша справка По распоряжению правительства закрытыми должны оставаться все магазины, кроме тех, где продаются товары первой необходимости. Остальные товары можно продавать и выдавать во дворе магазина. В открытых магазинах и предприятиях обслуживания клиенты могут передвигаться с учетом требования, что помещение должно быть заполнено не более, чем на 25%. Ограничения продлятся как минимум до 25 апреля.

Источник: kriis.ee

Ирина Токарева

Фото: Ирина Токарева, Светлана Зайцева