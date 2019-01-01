Завтра — последний день приема заявлений в трудовые отряды

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Нарвский Молодежный центр на своем сайте объявил о приеме анкет в трудовые отряды школьников. Отряды будут сформированы из школьников от 13 до 16 лет. В каждом будет 10 учеников и один лидер. Как значится на сайте центра, сбор анкет заканчивается завтра, 16 апреля.

В июне 2018 года трудовые отряды школьников трудились на территории детских дошкольных учреждений, а в августе помогали подготовить школы к началу учебного года. ФОТО: Архив «НГ»

Первая смена планируется на 14-30 июня, вторая — на 2-13 августа.

Как выяснило наше издание, в этом году, как и в прошлом, дата приёма анкет скорее всего будет продлена. Об этом «НГ» рассказала директор Нарвского молодежного центра Яна Внукова. «К сожалению, - отметила она, - в период ограничений очень сложно действовать в привычном режиме. Вот и в прошлом году мы продлили период сбора заявок по просьбе школ, учеников и родителей».

На сегодняшний день еще не известно точное количество ребят, которые успеют поработать этим летом. В прошлом году, например, было набрано 90 человек, а отправили анкеты 300. Яна Внукова поясняет:

- В этом году мы ещё не получили ответ по поводу финансовой поддержки от фонда, который ежегодно финансирует питание и деятельность трудовых лагерей. Та поддержка, которая идёт от города, тратится на заработную плату участников. Если в связи с кризисной ситуацией фонды больше не будут оказывать поддержку, то лагеря мы будем проводить из средств, выделенных городом, соответственно количество мест будет меньше. И пока не окончен прием анкет, мы не можем назвать точное количество желающих принять участие в трудовых лагерях.

Методом лотереи

Интересуемся у руководителя Молодежного центра: как происходит отбор в отряды? Можно ли, учитывая требование от кандидатов предоставлять рекомендации классных руководителей, сделать вывод, что в отряды принимают только самых ответственных ребят? И тогда дети, которым трудовая практика помогла бы выработать эту самую ответственность, могут оставаться вне ее.

Яна Внукова:

- Лотерея по выбору победителей проводится независимо от успеваемости и от рекомендаций классных руководителей. Лотерея есть лотерея. Кому-то повезёт, а кому-то нет. Рекомендации от школ нужны для работников молодёжного центра и лидеров трудовых отрядов, которые будут работать с детьми. Что касается ответственности, то хочу сообщить, что с этого года в сотрудничестве с Молодёжной полицией и Департаментом социальной помощи мы решили вовлекать в деятельность трудовых лагерей и «трудных» подростков. Очень надеемся, что участие в трудовых отрядах поможет ребятам изменить свой образ жизни, поведение, привычки.

Заняты в благоустройстве

Как рассказала Яна Внукова, объекты, на которых ребятам предстоит трудиться, Молодежный центр находит сам или их подсказывают учреждения, которые обращаются в центр с просьбой помочь в благоустройстве. Чаще всего это школы и детские сады (неизменные партнёры по трудовым отрядам - Солдинаская и Пяхклимяэская гимназии, детские сады Põngerjas, Käoke, Tareke и Päekene), ЦУ Narva Linnaarendus (зоны отдыха Äkkeküla и Joaorg), детский центр «Лад», MTÜ Vitatiim, Narva CQB Airsoft Arena, творческая студия Vikerkaar и квартирные товарищества. До того, как ребята отправятся на работу, сотрудники центра проверят, чтобы работа для учеников была безопасной и соответствовала нормам Трудовой инспекции, чтобы на объекте были доступны туалет и раковина для мытья рук.

В ковидное время организаторы трудовых лагерей для школьников не забывают и о соблюдении требуемых правительством страны ограничений. «На большой территории детского сада, школы или другого объекта поделить 10 ребят по парам в прошлом году не составило труда, - поясняет Яна. - Будем следовать рекомендациям Департамента здоровья и нынче. А вот заставить ребят работать в масках в жару мы не можем. Но надеемся, что к лету ситуация нормализуется».

Составляют свое первое CV

Работа на воздухе непременно улучшает аппетит. Питание для участников трудовых отрядов, как и культурная программа, по словам руководителя Молодежного центра, тоже продуманы.

- Питание заказано у фирмы Tes Plus. - говорит Яна Внукова. - Место приема пищи меняется каждый год. Оно зависит от расположения объекта работы, а на сегодняшний день - и от ситуации с коронавирусом. Пока мы ещё обсуждаем этот вопрос.

Вторая часть рабочего дня после обеда у ребят всегда познавательная. Они посещают различные городские и государственные учреждения (полицию, Налоговый департамент, пожарную часть), завод Fortaco, слушают лекции от Кассы по безработице, получают знания о важнейших пунктах трудового договора, составлении CV, проходят курс по оказанию первой медицинской помощи, приемах самообороны.

Как правило, по окончании каждой смены наши ребята получают благодарность от представителей объектов, где они трудились. И сами они чаще всего остаются довольными, что теперь у них есть трудовой опыт, новые знания и новые друзья.

Наталья СОБОЛЕВА