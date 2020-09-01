Нарвские власти хотят отметить деятелей культуры

Город / Культура / Конвейер новостейНарвские власти хотят отметить деятелей культуры
Дата публикации: Вчера, 16:27 Просмотрено: 496
Конкурс проводится с целью отметить деятелей (в том числе молодежь), а также объединения и коллективы, чья выдающаяся деятельность, существенные достижения, инициатива или другие заслуги в сфере культуры (за период с 1 мая 2020 по 30 апреля 2021) имеют глубокое значение для Нарвы, передает официальный сайт города.
Кандидатов могут представлять все физические и юридические лица. Для представления кандидатов следует заполнить анкету и прислать ее в отдел культуры Нарвской городской управы в электронном виде по адресу kultuur@narva.ee с пометкой "признание деятелей культуры" не позднее 30 апреля 2021 года.
Кандидата можно представлять в конкретной номинации. Номинации для представления кандидатур следующие:
1) аудиовизуальное искусство;
2) изобразительное и прикладное искусство;
3) зрелищное искусство;
4) музыка;
5) литература;
6) народная культура.
Отделом культуры Нарвской городской управы будет создана комиссия, которая рассмотрит предложенные кандидатуры и назовет тех, чья деятельность достойна быть отмеченной.
ERR.EE