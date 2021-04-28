Ищут желающих организовать кафе в сквере в центре города

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Департамент городского хозяйства Нарвы объявляет письменные публичные торги на право найма участка городской территории, расположенном в сквере по ул. Пушкина.

Фото: Алексей Екимов

По условиям конкурса городское имущество по адресу Aleksander Puškini tänav T1 площадью 150 м² (на картинке) должно быть использовано как летнее кафе или терраса. Срок договора найма - 5 лет. Начальная наёмная плата 150 евро в месяц. Плата за участие в торгах 32 евро, сумма гарантийного взноса - 150 евро.

Aleksander Puškini tänav T1

Дополнительные условия по договору найма:

- оплата коммунальных услуг согласно фактическому потреблению;

- согласование состояния и дизайна устанавливаемых временных построек и мебели с Департаментом Архитектуры и Городского Планирования и архитектором проекта до открытия;

- минимальное время открытия уличного кафе – каждый день с мая по сентябрь с 10.00 до 22.00, если законом не предусмотрено иначе. Согласование с Департаментом городского хозяйства в случае, если наниматель захочет продлить время работы .

Для участия в публичных письменных торгах необходимо представить на электронный адрес в Департамент городского хозяйства Нарвской городской Управы до 28 апреля 10.00 дигитально подписанное предложение, указав в названии контейнера подписанного документа только адрес имущества.

Торги состоятся 28.04.2021 в 10.30 в помещении Департамента городского хозяйства по адресу: г. Нарва, Пеэтри платс 3-22/2 (3-й этаж).

В предложении должно быть подтверждено согласие со всеми установленными дополнительными условиями, а также приложены нижеперечисленные документы:

1. в случае участия юридического лица, копия регистрационной карты и копия документа, удостоверяющего личность, а также доверенность, подтверждающая право представительства, если в торгах участвует лицо, не внесенное в регистрационную карту в качестве члена правления, и копия документа, удостоверяющего личность представителя;

2. сумма предлагаемой ставки, указанная словами и цифрами, представляется в отдельном файле;

3. подтверждение, что участник торгов согласен с условиями торгов;

4. подтверждение об отсутствии задолженности перед городом Нарва;

5. копии платежных поручений о внесении гарантийной суммы и платы за участие в торгах;

6. номер расчетного счета, наименование его собственника и банка для возврата гарантийной суммы не выигравшим участникам торгов.

Плата за участие в торгах и залоговая сумма должны поступить на расчетный счет Департамента городского хозяйства г. Нарва № EE171010220258553221, AS SEB Pank, не позднее 28 апреля 2021г.

Победителю торгов гарантийный взнос засчитывается в наемную плату.

Остальным участникам гарантийный взнос возвращается в течение 15 календарных дней после утверждения Нарвской городской Управой результатов торгов.

Гарантийный взнос не возвращается тем участникам, по вине которых торги признаны неудачными.

Плата за участие в торгах не возвращается.

Дополнительную информацию о проведении торгов и дополнительных условиях можно получить в Департаменте городского хозяйства (тел. 58877161).

prospekt.ee по информации NARVA.EE