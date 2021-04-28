Ищут желающих организовать кафе в сквере в центре города

ГородИщут желающих организовать кафе в сквере в центре города
Дата публикации: Вчера, 12:51 Просмотрено: 1 267
Департамент городского хозяйства Нарвы объявляет письменные публичные торги на право найма участка городской территории, расположенном в сквере по ул. Пушкина.
Фото: Алексей Екимов
По условиям конкурса городское имущество по адресу Aleksander Puškini tänav T1 площадью 150 м² (на картинке) должно быть использовано как летнее кафе или терраса. Срок договора найма - 5 лет. Начальная наёмная плата 150 евро в месяц. Плата за участие в торгах 32 евро, сумма гарантийного взноса - 150 евро.
Aleksander Puškini tänav T1
Дополнительные условия по договору найма:
- оплата коммунальных услуг согласно фактическому потреблению;
- согласование состояния и дизайна устанавливаемых временных построек и мебели с Департаментом Архитектуры и Городского Планирования и архитектором проекта до открытия;
- минимальное время открытия уличного кафе – каждый день с мая по сентябрь с 10.00 до 22.00, если законом не предусмотрено иначе. Согласование с Департаментом городского хозяйства в случае, если наниматель захочет продлить время работы .
Для участия в публичных письменных торгах необходимо представить на электронный адрес в Департамент городского хозяйства Нарвской городской Управы до 28 апреля 10.00 дигитально подписанное предложение, указав в названии контейнера подписанного документа только адрес имущества.
Торги состоятся 28.04.2021 в 10.30 в помещении Департамента городского хозяйства по адресу: г. Нарва, Пеэтри платс 3-22/2 (3-й этаж).
В предложении должно быть подтверждено согласие со всеми установленными дополнительными условиями, а также приложены нижеперечисленные документы:
1. в случае участия юридического лица, копия регистрационной карты и копия документа, удостоверяющего личность, а также доверенность, подтверждающая право представительства, если в торгах участвует лицо, не внесенное в регистрационную карту в качестве члена правления, и копия документа, удостоверяющего личность представителя;
2. сумма предлагаемой ставки, указанная словами и цифрами, представляется в отдельном файле;
3. подтверждение, что участник торгов согласен с условиями торгов;
4. подтверждение об отсутствии задолженности перед городом Нарва;
5. копии платежных поручений о внесении гарантийной суммы и платы за участие в торгах;
6. номер расчетного счета, наименование его собственника и банка для возврата гарантийной суммы не выигравшим участникам торгов.
Плата за участие в торгах и залоговая сумма должны поступить на расчетный счет Департамента городского хозяйства г. Нарва № EE171010220258553221, AS SEB Pank, не позднее 28 апреля 2021г.
Победителю торгов гарантийный взнос засчитывается в наемную плату.
Остальным участникам гарантийный взнос возвращается в течение 15 календарных дней после утверждения Нарвской городской Управой результатов торгов.
Гарантийный взнос не возвращается тем участникам, по вине которых торги признаны неудачными.
Плата за участие в торгах не возвращается.
Дополнительную информацию о проведении торгов и дополнительных условиях можно получить в Департаменте городского хозяйства (тел. 58877161).
prospekt.ee по информации NARVA.EE