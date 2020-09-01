Народный бюджет: Нарва снова ждёт идей горожан

Дата публикации: Вчера, 10:51 Просмотрено: 620

Город Нарва в 2021 году готов потратить на проекты народной инициативы до 300 000 евро. Согласно условиям конкурса, реализованная идея должна приносить общественную пользу, находиться в общем пользовании и не должна приводить к необоснованным расходам в бюджете последующих лет.

В районе улицы Йыэ, 17 собирались построить слип для лодок. "Отсутствие на реке Нарва современного места для спуска лодок на воду для многих серьезно осложняет процесс рыбалки, временами делает его невозможным, а так же негативно отражается на количестве рыболовов-туристов, которые могли бы приехать в Нарву", - сказано в описании проекта. Стоимость проекта - 55 176 евро.

Напомним, что средства на идеи нарвитян самоуправление начало выделять год назад, хотя в других городах Эстонии эта практика имеет уже многолетнюю традицию. В прошлом году на эти цели город выделил 200 000 евро. Проходило голосование по 16 проектам. В голосовании приняло участие 636 человек, в ходе которого были выбраны три проекта - школьный двор, слип для лодок и зона отдыха возле карьера Кадастику.

Организаторы конкурса извещают, что от нарвитян ждут идеи, которые попадают под определение «инвестиции» и могут быть реализованы на городской территории. Идеи можно будет подавать как в электронном виде, так и принести в департамент городского хозяйства (Peetri plats 3-23, 4 этаж). Представленные идеи будут проанализированы и оценены специальной комиссией, в которую входят представители управы города Нарва и депутатов Нарвского городского собрания. Важным фактором при первичном отборе идей для голосования, будет способность города содержать и ухаживать за новым построенным объектом после его сдачи в эксплуатацию.

Все представленные идеи, которые будут соответствовать условиям порядка гражданской инициативы, попадут на народное голосование. Проголосовать можно будет как в электронной среде, так и лично, придя в один из пунктов сбора голосов. Список мест, где можно будет проголосовать лично, будет опубликован отдельно, непосредственно перед началом голосования. Принять участие в голосовании смогут только жители Нарвы. У каждого жителя есть 1 голос. Голосовать можно лицам старше 16 лет.

Гражданская инициатива в Нарве:

С 19 апреля по 7 мая - Сбор идей

11 мая - Оценивание соответствия идей критериям конкурса оценочной комиссией

С 17 мая по 31 мая - Знакомство с представленными идеями через средства массовой информации и голосование за понравившуюся идею

С 31 мая по 4 июня - Подведение итогов голосования

7 июнь - Объявление результатов



Дополнительную информацию о правилах проведения конкурса идей в рамках гражданской инициативы можно получить:

у секретаря Департамента городского хозяйства Дарья Ореховой (Peetri plats 3-23, 4 этаж), телефон 3599155, электронная почта linnamajandus@narva.ee;

у специалиста Департамента городского хозяйства Светланы Никифоровой (Peetri plats 3-23, 4 этаж), телефон 3599141; 56487827, электронная почта svetlana.nikiforva@narva.ee.



Формы для заполнения можно найти здесь:

Kodanikualgatuse toetamise kord Narva linna eelarvest

Lisa 1. Kodanikualgatuse toetamise ettepaneku esitamise vorm

Lisa 2. Hääletussedeli vorm

Порядок поддержки гражданской инициативы из городского бюджета Нарвы

- Приложение 1. Форма представления предложения поддержки гражданской инициативы

- Приложение 2. Форма бюллетеня для голосования

prospekt.ee по информации NARVA.EE