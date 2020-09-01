Почему спилили сосны на лестнице Гана

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В прошедшие выходные в социальной сети Facebook нарвитяне активно распространяли фотографии лестницы Гана со спиленными сосенками, которые многие годы росли по ее бокам. Мнения комментаторов разделились.

Лестница Гана.

Одни негодовали по поводу исчезновения сосен, придававших, по их представлениям, неповторимую красоту спуску к реке. Другие говорили, что наконец-то разросшиеся до неприличия сосны, которые стали закрывать обзор на крепости и вид на другой берег Наровы и променад, спилили. К тому же, сторонники сноса деревьев аргументировали свое мнение еще и утверждением о том, что корни разросшихся деревьев разрушали кладку лестницы.

На инфочасе для прессы, состоявшемся в понедельник, 12 апреля, вице-мэр Нарвы Сергей Горлач сообщил, что сосны, росшие в карманах лестницы, вышли из-под контроля. Их корневая система и кроны за многие годы стали неопрятными. «У городской управы, - обратил внимание Горлач, - не было желания просто их спилить. Сначала обсуждался вопрос о том, есть ли возможность привести их в порядок. Проведенный аудит показал, что как-то облагородить сосны невозможно, можно только их ликвидировать. К тому же, в последнее время на лестнице Гана было небезопасно: кроны разросшихся сосен закрывали видимость, создавали возможность собираться нежелательным компаниям, из-за которых пользоваться лестницей другим людям было небезопасно».

По словам вице-мэра, для замены вырубленных сосен городом уже заказаны елочки, которые будут посажены взамен ликвидированных деревьев. Конечно, до этого будет проведена фрезеровка старых корней.

Наталья СОБОЛЕВА

Фото: Татьяна ЗАВЬЯЛОВА