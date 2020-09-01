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Город / ЗдравоохранениеРегистрация на вакцину Moderna завершена

Дата публикации: Сегодня, 14:21 Просмотрено: 116

Как сообщает Нарвская больница, на сегодняшний день, 12 апреля, регистрация на вакцинацию вакциной Moderna завершена. Ксожалению, 200 доз разошлись очень быстро.

Регистрация на вакцину Moderna завершена
Иллюстративное фото. РИА Новости / Кирилл Брага

Следите за нашей информацией, Нарвская больница оперативно сообщит, когда придет новая партия вакцин и мы снова откроем регистрацию.


Евгения Парв,

специалист по коммуникациям “Нарвской больницы”

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