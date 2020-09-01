Регистрация на вакцину Moderna завершена

Город / ЗдравоохранениеРегистрация на вакцину Moderna завершена
Дата публикации: Сегодня, 14:21 Просмотрено: 116
Как сообщает Нарвская больница, на сегодняшний день, 12 апреля, регистрация на вакцинацию вакциной Moderna завершена. Ксожалению, 200 доз разошлись очень быстро.
Иллюстративное фото. РИА Новости / Кирилл Брага
Следите за нашей информацией, Нарвская больница оперативно сообщит, когда придет новая партия вакцин и мы снова откроем регистрацию.
Евгения Парв,
специалист по коммуникациям “Нарвской больницы”