Регистрация на вакцину Moderna завершена

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Как сообщает Нарвская больница, на сегодняшний день, 12 апреля, регистрация на вакцинацию вакциной Moderna завершена. Ксожалению, 200 доз разошлись очень быстро.

Иллюстративное фото. РИА Новости / Кирилл Брага

Следите за нашей информацией, Нарвская больница оперативно сообщит, когда придет новая партия вакцин и мы снова откроем регистрацию.





Евгения Парв,

специалист по коммуникациям “Нарвской больницы”