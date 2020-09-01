Новый скейт-парк в Нарве: аудит выявил допущенные при проектировании ошибки

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В прошлом номере «НГ» от 1 апреля нынешнего года в материале «Новый скейт-парк в Нарве: судов надеются избежать» мы не смогли опубликовать ответ горуправы на запрос нашего издания, так как на момент выпуска номера он еще не был получен. Публикуем ответ на наш запрос о результатах внутреннего аудита проекта спортивного парка, полученный от юриста горуправы Сергея Солодова:



«Все действия, связанные с проектированием и строительством спортивного парка на улице Тулевику, были проконтролированы, в результате подготовлен отчет со следующей резолюцией:

«В свете вышеизложенного можно сделать заключение, что:

- Департамент городского хозяйства не обратил внимания на точку зрения землевладельцев, на чьей земле планируется строительство, и не спрашивал ее у них.

- Департамент архитектуры и планирования допустил ошибку при применении положения § 42 (9) Закона о строительстве во время процедуры выдачи разрешения на строительство и неправильно определил круг лиц, от которых требовалось получить согласование".

Ирина Токарева

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