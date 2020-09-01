Государство финансирует инновационные идеи в Ида-Вирумаа

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Министерство финансов и Государственный центр вспомогательных услуг (RTK) объявляют об открытии 19 апреля тура подачи заявок на получение субсидии, предназначенной для стимулирования и внесения разнообразия в сферу предпринимательства Ида-Вируского уезда, а также развития трудовых навыков населения региона. Заявки на участие в проектах могут подавать организации, деятельность которых связана со сферой предпринимательства в Ида-Вирумаа или с развитием трудовых навыков населения этого уезда. Посредством мер поддержки государство стремится активно стимулировать развитие предпринимательства, наращивать возможности для работы в Ида-Вирумаа, а также расширять выбор сфер деятельности для жителей региона.

Фото: koda.ee

По словам министра государственного управления Яака Ааба, в центре внимания тура подачи заявок в нынешнем году находятся темы, которые одновременно могли бы оказать содействие организациям Ида-Вирумаа при подготовке к реализации тем Фонда справедливого перехода. «В ходе проведения тура подачи заявок в нынешнем году мы уделяем более пристальное внимание тем проектам, которые способствуют решительной нацеленности уезда в сторону расширения экологичности и цифровизации его развития, а также поддержки участия женщин в предпринимательстве и совершенствования их трудовых навыков», – пояснил Ааб. – В остальной части цели предлагаемых мер поддержки остаются теми же, что и в прошлом году. В частности, это активное содействие деятельности,

способствующей развитию в Ида-Вируском уезде предпринимательства с более высокой добавленной стоимостью», – добавил он.

Данные меры поддержки были созданы для повышения уровня диверсификации предпринимательской среды в Ида-Вирумаа. По этой причине подавать заявку на получение субсидии могут не отдельные предприятия, а организации и сети, не нацеленные на получение прибыли, иными словами, субсидии предназначены для целевых учреждений и фондов, недоходных объединений или публично-правовых организаций.

«В минувшем году мы с большим удовольствием поддержали многие талантливые идеи ида-вирусцев, такие как, например, Йыхвиская школа технологий, открытие которой состоялось в нынешнем году, – сказал Лаури Алвер, руководитель службы среды проживания и предпринимательской среды Государственного центра вспомогательных услуг. – В текущем году мы надеемся увидеть заявки на участие в не менее достойных проектах, поддерживающих создание в регионе новых возможностей для работы и способствующих тому, чтобы молодежь оставалась в Ида-Вирумаа», – добавил Алвер.

Заявители могут ходатайствовать о получении субсидии в размере от 10 000 до 200 000 евро для развития своей деятельности или от 40 000 до 610 000 евро для инвестиций в основное имущество. Субсидии финансируются по программе Министерства финансов по поддержке Ида-Вирумаа. Заявления можно подавать с 19 апреля до 31 мая. Более подробно прочитать о процедуре подачи заявок можно на домашней странице Государственного центра вспомогательных услуг (ссылка: https://www.rtk.ee/meede-ida-viru-maakonna-ettevotluse-ning-inimeste-tooalaste-oskuste-mitmekesistamise-toetus). Инфодень для заинтересованных в подаче заявок состоится в формате вебинара 29 апреля в 13.00 часов.

BNS