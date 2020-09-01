Пустырь исчезает, не исчезли бы исторические ценности

Дата публикации: Сегодня, 10:30 Просмотрено: 877

На участке Сепа, 7А, где много лет подряд орудовали «черные копатели», сделана вырубка деревьев и кустарника. Вскоре здесь могут начаться археологические раскопки.

Еще не парк, но уже и не заросли со свалкой. Фото: Татьяна Завьялова

Бил тревогу

Эта территория осенью минувшего года привлекла внимание нашего издания в связи с тем, что нарвский историк-краевед, студент отделения археологии Тартуского университета Илья Давыдов начал бить тревогу: в опасности находится территория охранной зоны памятника археологии и архитектуры.

Речь шла об участке городской территории, расположенном на пересечении исторических улиц Раквере (Везенбергская) и Сепа (Кузнечная). Входя в охранную зону археологического памятника «Историческое поселение» и архитектурного памятника «Нарвские городские укрепления», этот участок находился в запущенном состоянии, чем активно пользовались любители наживы с металлоискателями. В последние годы, сигнализировал Илья Давыдов, число вырытых «дикими копателями» ям росло угрожающими темпами.

Свою обеспокоенность этой ситуацией он выразил через открытое письмо руководству Нарвы и жителям города. Попытки решить вопрос на месте Илья Давыдов подкрепил обращениями в государственную структуру - Департамент охраны памятников старины.

Вместе с историком-краеведом мы побывали на месте происходящего, в результате чего в ноябре в «Нарвской Газете» появилась публикация «Дикие раскопки лишают Нарву возможности стать богаче». О незавидной судьбе нарвской охранной зоны сделали затем телесюжет и журналисты программы «Инсайт».

Наше издание в ходе подготовки материала сделало запрос мэру Нарвы, на тот момент это был Алексей Евграфов, «После последних сообщений о незаконных раскопках мы обратились в Департамент охраны памятников старины, чтобы получить от них рекомендации или предложения, которые можно было бы предпринять. В настоящее время ждем ответа», - ответил г-н мэр.

Облагородили и обезопасили

В конце марта на Сепа, 7А начались наконец реальные действия: вырубка негодных деревьев и кустарника, уборка участка. Эта работа была возложена на OÜ Krausberg, занимающееся обработкой зеленых зон в центре города. По словам старшего специалиста по благоустройству Департамента городского хозяйства Елены Магдиной, платить за вырубку городу не пришлось: фирма выполнила ее в рамках действующего, 5-летнего договора.

- Осталось очистить территорию от хлама и вывезти мусор, - говорит старший специалист, - это будет сделано, как только оттает почва, потому что некоторые фрагменты мусора примерзли к земле.

И, конечно же, требуется разровнять территорию - после «диких» раскопок она выглядит как поле боя. Затем уже можно использовать этот участок в качестве места для прогулок. Но у Горуправы есть планы поинтересней.

То, что на Сепа, 7А активно действуют черные копатели, и будирование этой темы осенью прошлого года заставило Нарвскую горуправу совместно с Департаментом защиты памятников старины плотно заняться обсуждением проблемы.

- Департамент настоятельно рекомендовал нам, чтобы город как собственник территории что-то предпринял, - говорит старший инспектор защиты памятников старины Департамента архитектуры и городского планирования НГУ Мадис Туудер.

Первым результатом этого обсуждения и стала расчистка территории. А что же дальше? Будет ли продолжение у этого проекта, если такой проект существует вообще? Ведь многие годы на участок, находившийся в довольно оживленном месте города, у самоуправления ни сил, ни средств не находилось.

Археологические раскопки — неужели?

- После этого будут производиться археологические раскопки, - заявляет Мадис Туудер, -

Вполне возможно, что они начнутся весной или летом этого года. Заказчик — Нарвское самоуправление; исполнитель будет выбираться из числа специалистов или фирм, имеющих соответствующую лицензию.

Стоимость археологических раскопок, отмечает старший специалист, разорительной для города не окажется. Солидные средства потребуются, когда проект перейдет в свою конечную стадию: обустройство парковой зоны. Благодаря которой парк EV 100, находящийся рядом с Cепа, 7А получит свое продолжение в сторону реки.

Илья Давыдов, тот самый студент, а ныне выпускник Тартуского университета, весьма доволен, что разговоры о разрушении охранной зоны перешли в конкретные действия по ее спасению. Безусловным благом он считает наведение порядка на этой территории. А вот насчет археологических раскопок у него есть некоторые опасения.

-Раскопки, о которых говорит горуправа, археологическими назвать можно, поскольку к этому причастны археологи. Но у города сейчас «финансы поют романсы», поэтому до каких-то проблемных научных изысканий дело может не дойти , - рассуждает Илья Давыдов.

На этом участке, безусловно важном для Нарвы наличием культурного слоя, который и будет объектом изучения археологов, есть еще одна конкретная ценность: остатки люнета (флеши), земляного фортификационного сооружения 18-го века, - обращает наше внимание Илья Давыдов.

Но, поскольку для изучения и восстановления люнета, хотя бы частичного, потребуются время и деньги, в результате стартовавшего проекта он может исчезнуть для Нарвы навсегда.

- Может так случиться, что горуправа ограничится усеченным вариантом: «По-быстрому все это зафиксируйте и закопайте», - опасается Илья Давыдов.

Кстати, похожими предположениями, но только уже по другому строящемуся объекту — скейт-парку в районе Старого города, поделился с нами Игорь Куров, еще один защитник нарвской старины.

Татьяна Завьялова

Фото: Татьяна Завьялова

Ещё по теме: Дикие раскопки лишают Нарву возможности стать богаче