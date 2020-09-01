Тренер: «Лепить из маленького человечка "звезду" - плохая затея»

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Олег Курочкин тренирует юных футболистов в ФК «Нарва Транс», главная команда этого клуба играет в Премиум лиге чемпионата Эстонии. Проводимые Олегом Евгеньевичем турниры по футболу были отмечены городскими властями и общественностью в номинации «Лучшее спортивное мероприятие 2020». Сегодня Олег Курочкин – гость нашей редакции.

Олег Курочкин

Новость изнутри

Проводит Олег Курочкин спортивные мероприятия среди разных возрастов, том числе и международные турниры среди ветеранов, ведь самой популярной в мире игрой увлечены от малышей до пенсионеров.

Ныне его деятельность в основном связана с детским футболом. В футбольной школе ФК «Нарва Транс» занимается около трехсот ребят.

В одном из интервью работавший несколько лет назад в нарвском клубе главным тренером Адьям Кузяев сказал: «Нарва – настоящий край талантливых футболистов. Но, к сожалению, большинство из них до большого футбола не доходит. А для того, чтобы заиграть на высоком уровне, необходимо иметь сильный характер». Российский тренер привел в пример нарвитянина Георгия Тунева с его сильным характером и трудолюбием, наш юный земляк чуть больше года назад в 18-летнем возрасте на Олимпийском стадионе в Риме дебютировал в Серии А – высшем дивизионе итальянского футбола, одном из самых сильных футбольных дивизионов в мире, наряду с чемпионатами Испании и Англии. Играет Г. Тунев и за сборную Эстонии.

Играющий в итальянском чемпионате за команду города Феррара Георгий Тунев со своим первым тренером.

Первым тренером Георгия был Олег Курочкин, к которому Тунев пришел учиться футбольному мастерству семилетним мальчишкой.

А мы в беседе с Курочкиным затронули сегодняшние проблемы детского футбола.

– Нарва является единственным в Ида-Вирумаа городом, команда которого играет в высшей лиге эстонского футбола. Тем не менее деньги из государственного бюджета на строительство крытого футбольного холла выделены не Нарве, а Йыхви. Как это может сказаться на детском футболе в нашем городе, и есть ли выход из положения?

– Отсутствие в Нарве современного крытого холла очень сильно затормозит нас. Уже практически все города в Эстонии имеют крытые манежи, что позволяет круглый год, включая осенне-зимний период, заниматься на большом поле. Мы же в этот период тренируемся либо на ледяной площадке, либо в маленьком спортивном зале в школе. Выход из положения только один – строить футбольный манеж в Нарве. А также – улучшать социальную обстановку в городе, чтобы у мальчишек не было желания побыстрее найти работу для финансовой свободы и забросить спорт.

– Что еще нужно предпринять для более активного развития детско-юношеского футбола в Нарве?

– Если будет решена задача с манежем, то останется задача с тренерами – их не хватает. Как правило, маленький человечек может начинать заниматься спортом с пяти лет, при этом неважно, какой вид спорта выбирается. Главное – подвижный образ жизни. Основная задача тренера в первые годы тренировок – привить детям дисциплину как командную, так и личную. Вторая задача – суметь построить тренировочный процесс так, чтобы ребята бежали на тренировки с огромным желанием и стремились остаться после тренировки еще на некоторое время для самоподготовки.

Кто есть кто

В истории нарвского футбола яркая страница связана с биографией Олега Курочкина. В 2001 году, будучи капитаном «Нарва Транса», он в дополнительное время в финальном матче за Кубок Эстонии со столичной командой «Флора» точным ударом с 50 метров от ворот забил решающий гол. Благодаря этой победе нарвская команда впервые гарантировала себе участие в Кубке УЕФА.

Олег Курочкин родился в Нарве, учился в средней школе №12. С семи лет начал заниматься футболом, первым тренером был Александр Михайлович Доронин.

Несколько матчей команда ФК «Нарва Транс» провела в Премиум лиге в 2019 и 2020 годах под руководством главного тренера О.Курочкина.

После окончания средней школы встал вопрос о дальнейшем образовании – выбрал далекий от спорта институт в Великом Новгороде, хотя всегда сохранял мечту стать тренером по футболу. Обучаясь в ВУЗе, играл за команды Великого Новгорода. «После окончания института было два варианта продолжения жизненного пути – либо возвращаться в Нарву, либо оставаться жить и работать в Великом Новгороде. Выбрал для себя второй вариант и вернулся в родную любимую Нарву. Практически сразу был приглашен Николаем Бурдаковым в команду «Нарва Транс». Это был 1993 год. Выступал за команду около десяти лет», – рассказывает Олег.

А в 1995 году он осуществил свою мечту – стал тренером по футболу в нарвской спортивной школе «Паэмурру».

Олег Курочкин:

– Моими первыми воспитанниками стали ребята 1987 года рождения. Запомнился первый турнир у ребят в Таллинне. На своем первом соревновании мои подопечные проиграли все игры, мы не сумели забить ни одного гола в ворота соперников. Настроение у меня как у тренера было просто упадническое. Думал, что это полный крах мечты. Но сумел заставить себя, плюс поддержка родителей занимающихся у меня детей, моих родителей и всех близких мне людей. Не опустил руки. Было много идей и планов. Одну идею тогда воплотил в жизнь. Сумел собрать всех своих воспитанников 1987 г.р. в один спортивный класс одной школы. Мы проводили постоянно по две тренировки в день – утром и вечером. Результат не заставил себя долго ждать – эта юношеская команда была лучшей в Эстонии вплоть до выпуска в 2004 году.

Он не выделяет кого-то из своих учеников: «Кто хотел и хочет играть в футбол, тот играет и по сей день, а те, у кого жизнь сложилась по-другому – тоже молодцы. Значит, так и должно быть! Очень часто встречаю своих ребят, общаемся, вспоминаем былое. Всех люблю и уважаю по-отечески; вижу, меня также уважают. Это очень приятно».

Другая жизнь

Свободного времени, по словам Олега, у него нет вообще, так как увлечен многими вещами. «Могу часами проводить время за бильярдным столом, который мне постоянно напоминает футбольное поле с воротами, в которые надо забить гол-шар. Также очень люблю заниматься с деревом, особенно с ценными породами дерева – дуб, бук, ясень, красное дерево. Даже имеется небольшая столярная мастерская. Нахожу в интернете интересные идеи и стараюсь смастерить сам то или иное изделие. В зимний период постоянно выезжаем с семьей и друзьями покататься на горных лыжах», – рассказывает Олег.

3 простых вопроса: - Что вы больше цените в подопечных — индивидуальность или коллективную, командную игру?

- С точки зрения задач клуба, тренеры должны растить игроков, способных играть на высоком уровне. Соответственно, умение тренера - совместить индивидуальные качества игрока с командными действиями всего коллектива. Только так можно добиться высоких результатов.

- В каком возрасте можно определить, кто из детей останется на скамейке запасных, а кто в будущем достигнет успехов в большом футболе?

- Скажу честно, любой опытный тренер наметанным глазом сразу сможет определить потенциал ребенка в любом виде спорта. Но, как правило, успеха достигает тот спортсмен, кто настойчиво идет к своей цели, кто не боится трудностей и многих препятствий на своем пути. В моей практике были случаи, когда, скажем так, неперспективный игрок добивался очень высоких результатов. Желание и стремление - вот залог успеха.

- Некоторые родители хотят, чтобы их ребенок непременно стал футбольной «звездой». Что бы вы им посоветовали?

- Как правило, если родители приводят своих детей заниматься только ради того, чтобы стать "звездой", то мой совет таким родителям: помогайте ребенку морально, поддерживайте его в трудную минуту, указывайте на ошибки, но пытаться слепить из маленького человечка "звезду" - это плохая затея. Всему свое время. Основная задача - помочь, но не заставлять и не уговаривать.

Евгений Ашихмин