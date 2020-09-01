Концерт над пограничной рекой: джазмены сыграют в Нарве и Ивангороде

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30 апреля, в Международный день джаза, эстонский и российский музыканты - Яак Соояэр и Алексей Круглов - дадут совместный концерт по разные стороны государственной границы.

Каждый из музыкантов во время концерта будет находиться на территории своей страны друг напротив друга. Круглов - на Колодезной башне Ивангородской крепости, а Соояэр - в полубастионе "Спес" Нарвской крепости, сообщили rus.err.ee в посольстве Эстонии в Москве, которое поддерживает данное мероприятие.

Начало концерта в 15:00. Выступление будет записываться на видео, а зрителями смогут стать все, кто живет и находится вблизи двух крепостей.

Встреча музыкантов над Нарвой – символ того, что даже в условиях пандемии, когда физическое передвижение между странами практически невозможно, между людьми нет границ.

Алексей Круглов и Яак Соояэр сотрудничают с 2007 года.

ERR.EE